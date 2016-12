Com crise, cresce busca por curso de corretor

Muito além de intermediário na venda, como era considerado no passado, o corretor de seguros, hoje, é reconhecido como um dos profissionais mais preparados na prestação de serviços ao consumidor. Mais importante: as possibilidades de ganho são bastante atrativas, mesmo no cenário de crise, devido à força econômica do setor.

No ano passado, o mercado faturou R$ 218,7 bilhões, aumento nominal de 10,1% na comparação com 2014, segundo o último balanço da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Para quem busca uma área de atuação promissora — mas com independência —, a Escola Nacional de Seguros está com inscrições abertas, em 62 localidades, para o Curso de Capitalização, o primeiro da grade de formação completa do Programa para Habilitação de Corretores de Seguros.

O interesse pelo programa tem crescido: em termos de Brasil, na comparação entre 2016 e 2015, houve incremento de 18% no número de novos alunos no Curso de Capitalização em Curitiba. Matrículas podem ser feitas em http://www.funenseg.org.br/sercorretor/, com valores que variam segundo a localidade. Todos que se matricularem até 31 de janeiro recebem desconto de 5% no valor do curso.

Os requisitos para trabalhar como corretor de seguros incluem formação específica, além do domínio de matemática financeira, conhecimentos de regulação, entre outros, dependendo do produto.

“O curso foi importante, porque você aprende tópicos essenciais sobre a operação, com o devido embasamento, o que você não tem na prática, por mais que já conheça e ganhe experiência na área”, explica Fabrício Batista Generoso, 28 anos, que se formou corretor em julho do ano passado e hoje tem uma corretora própria, em Belo Horizonte.

A envergadura setorial diante do panorama econômico adverso explica, em parte, o crescimento da procura pelo Programa para Habilitação de Corretores de Seguros. Além dos ramos tradicionais — como autos, vida e previdência —, novas modalidades de seguros se firmaram nos últimos anos.

Características do bom corretor de seguros

1. Entusiasmo Todo bom vendedor transmite entusiasmo em seus contatos e isso também motiva o cliente.

2. Aparência Cuidar da aparência pode ser um detalhe, mas faz toda a diferença para transmitir confiança ao cliente. Esteja sempre limpo e bem vestido.

3. Acredite no que você vende Afinal essa é a melhor maneira de convencer seu cliente das vantagens que pode ganhar ao adquirir seu produto.

4. Foque nos benefícios de seus produtos e não em características específicas Descubra quais as facilidades e problemas que seu cliente resolverá com seu artigo.

5. Tenha visão do mercado Não tenha medo de ofertar seu produto. Pensar grande pode fazer toda a diferença!

6. Invista em você Livros, cursos e horas de empenho para estudar o produto que vende e técnicas de abordagem são essenciais para um bom desenvolvimento profissional.

7. Economize o tempo do seu cliente Todo bom vendedor simplifica a vida de seu cliente e com isso ganha sua confiança.

8. Faça a diferença Assim como você outros vendedores estão procurando um espaço no mercado, para não perder para a concorrência procure se destacar com atitudes positivamente diferentes.

9. Não meça esforços Método para se organizar, planejar, executar e atingir resultados; capacidade de testar e medir cada esforço de aquisição de clientes. Correr atrás de seus objetivos também faz parte da profissão, por isso deixe de lado o comodismo e dê o seu melhor para conquistar seu objetivo.

10. Acredite em você Ninguém melhor do que você mesmo para conhecer seu potencial profissional, portanto tenha confiança em si mesmo e avance rumo as conquistas.

Fonte: Clube do Corretor

Principais atividades do corretor

- Realizar cotações dos prêmios securitários junto às sociedades seguradoras

- Auxiliar o segurado no preenchimento da proposta de seguros privados

- Protocolar a proposta de seguros nas sociedades seguradoras

- Receber a apólice de seguros e remeter ao endereço do segurado, após verificar se há alguma pendência contratual

- Assessorar o segurado ao longo do período contratual

- Manter contato com a sociedade seguradora, na hipótese de ocorrência de sinistro

- Realizar os endossos e as averbações solicitas pelos segurados ao longo do período contratual.

(*) O corretor de seguros não pode ter vínculo empregatício com Sociedades Seguradoras, Sociedades de Capitalização ou Entidades Abertas de Previdência Privada, bem como participar da composição societária dessas Sociedades, sendo que também não pode aceitar ou exercer emprego em entidade com personalidade jurídica de direito público.

(**) Essas vedações estão previstas na legislação em vigor. Existe, também, a vedação legal do corretor de seguros participar da intermediação da contratação de seguros de bens públicos. Atualmente, as Sociedades Seguradoras oferecem vários produtos de seguros, que podem ser comercializados pelos corretores de seguros, dentre eles se destacando, os seguros de vida, automóveis e outros.