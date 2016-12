Rachel Sheherazade faz “a fila andar”

Seis meses depois de anunciar sua separação, Rachel Sheherazade tem um novo amor. A jornalista publicou nas suas redes sociais ontem que está namorando Matheus Faria Carneiro, um tabelião de Angra dos Reis (RJ). O novo casal já dava sinais de romance na internet, pois trocavam mensagens públicas tanto no Twitter quanto no Facebook. Nenhum dos dois, porém, falou publicamente sobre o assunto. Em sua página no Facebook, Rachel recebeu os parabéns de seus fãs, mas rebateu dois seguidores que a criticaram.

Para um que disse que Matheus "se perdeu na vida", a jornalista disparou: "Que tal cuidar da sua vida? Do meu coração cuido eu".

George Michael morreu de insuficiência cardíaca diz empresário

O empresário de George Michael, Michael Lippman, afirmou à agência de notícias britânica PA que o cantor morreu de insuficiência cardíaca. A morte do astro inglês, neste domingo, aos 53 anos, está sendo tratada pela polícia como ‘inesperada, mas não suspeita’. Nascido em Londres em 1963, filho de uma britânica e um imigrante cipriota grego, Michael — cujo nome real é Georgios Kyriacos Panayiotou — vendeu mais de 100 milhões de álbuns durante uma carreira musical de quase quatro décadas. Careless Whisper, Freedom 90?, Wake Me Up Before You Go-go e Last Christmas são alguns de seus hits. Ele também gravou músicas com o Queen após a morte de Freddie Mercury e o com o cantor Elton John.

Astro doava milhões a instituições de caridade

Fãs enlutados lamentaram a morte do astro pop George Michael neste domingo e instituições de caridade britânicas enalteceram sua generosidade manifestada nos bastidores de diversas causas. Os últimos anos de Michael foram marcados por atritos ocasionais com a lei e uma série de incidentes na direção envolvendo abuso de drogas, mas um outro lado do astro emergiu nesta segunda (26), conforme atuantes em instituições de caridade vieram à tona para agradecer Michael por anos de doações e serviços sociais. Entre os grupos que ele apoiou estão o Terrence Higgins Trust, que ajuda pessoas portadoras do vírus da Aids, Macmillan Cancer Support e Childline, que oferece aconselhamento por telefone a jovens. A fundadora da Childline, Esther Rantzen, disse que Michael doou os royalties do hit "Jesus to a Child" à instituição, além de ter realizado diversas doações financeiras.

Globo registra recorde negativo em véspera de Natal

"A Lei do Amor" bateu recorde negativo de audiência no último sábado (24), véspera de Natal. De acordo com dados do Ibope, divulgados ontem, a novela marcou 15,3 pontos em São Paulo, metade da audiência em sua estreia, que foi de 30,6. Na véspera do Natal de 2015, quando caiu numa quinta-feira, "A Regra do Jogo" marcou 19 pontos, que também havia sido recorde negativo. Em 2014, "Império" marcou 23,5 pontos na mesma data, que caiu numa quarta-feira. Já "Amor à Vida" registrou 24 pontos em 2013. O capítulo de sábado de "A Lei do Amor" teve cenas de Letícia (Isabella Santoni) cuidando de Tiago (Humberto Carrão) em Ilhabela e de Vitória (Camila Morgado) descobrindo mais pistas sobre os segredos do vilão Ciro (Thiago Lacerda). Helô (Claudia Abreu) foi a um especialista para descobrir suas chances de engravidar.

Filha de Xanddy e Carla Perez canta em sua festa de 15 anos e surpreende

Camilly Victória, filha de Xanddy e Carla Perez, comemorou seus 15 anos no último dia 23 em Salvador Na festa, a debutante impressionou os convidados ao cantar a música Put Your Records On, de Corinne Bailey Rae, e se saiu muito bem. "Eu quero agradecer os meus pais, que fizeram de tudo para a minha festa ser a mais linda e perfeita. Mãe, pai, obrigada por tudo que vocês fazem por mim e pela nossa família, eu realmente tive um DIA de princesa e eu sei que tudo que vocês fazem é com muito amor!", escreveu ela, no Instagram. Carla, que não comemorou seus 15 anos quando era adolescente, postou uma foto com a filha e declarou: "Meu sonho de menina se realizou na menina do meu coração".

Níver do dia

Gérard Depardieu

ator francês

68 anos