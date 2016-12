O prefeito eleito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), disse em entrevista ao Uol publicada na terça-feira, que umas primeiras medidas que ele pretende tomar depois de assumir o cargo é “lavar” a cidade. “Vou começar lavando a cidade. É indizível o meu prazer de lavar a cidade de Curitiba. Vamos fazer uma grande Lava Jato, física. Tem cocô humano nas ruas de Curitiba. Nós nunca fomos tão humilhados, nós os curitibanos”, afirmou.

Candidato

Greca admitiu ainda que pode disputar a reeleição para o cargo. “Seu eu tiver êxito, sim. Senão, não. E se houver reeleição, também. Esse país muda de lei a cada eleição”, disse o prefeito eleito.

Desistência

Já o atual prefeito, Gustavo Fruet (PDT), admitiu, também em entrevista ao Uol publicada ontem, que por pouco não desistiu de se candidatar à reeleição. “Claro que queria ter vencido a eleição”, afirmou o pededista, que ao mesmo tempo se declarou “cada dia mais aliviado”. “Tem gente que solta foguete quando ganha eleição. Mal sabe o que virou a gestão pública. Quem quer fazer política, mas vê o grau de controle que existe hoje, dificilmente participa. Dou um número: em quatro anos, respondemos mais de 20 mil ofícios dos órgãos de controle”, alegou Fruet.

Diário

O prefeito revelou também que manteve um diário de sua administração, e que pretende publicá-lo. “Preenchi sete cadernos. Vou organizar isso ano que vem. Haverá um capítulo especial sobre o transporte. O que mais tem no diário são temas relativos a isso. Durante quatro anos, não teve um mês sem ameaça de greve, paralisação ou quebra contratual”, contou ele.

Anulação

A Justiça Eleitoral de Foz do Iguaçu (região Oeste) anulou os atos praticados por dois vereadores suplentes que assumiram os cargos depois que 15 dos 12 vereadores titulares da cidade foram presos acusados de receberem um “mensalinho” da administração do prefeito afastado, Reni Pereira (PSB). Adão da Silva e Admilson Galhardo assumiram respectivamente no lugar de Luiz Queiroga e Paulo Rocha, no último dia 20, para votgar o Orçamento do município para 2017, mas o Partido Social Cristão (PSC) entrou com ação argumentando que os mandatos pertencem à legenda, já que os dois, eleitos pela sigla, mudaram de partido. A decisão liminar anula também a posse dos dois vereadores, mas mantém o resultado da sessão que aprovou o orçamento do município, no dia 21.

Janela

Admilson Galhardo alegou que trocou de partido durante a “janela” de mudanças permitida por lei. El afirmou que não vai recorrer já que o resultado da votação foi mantido. Adão da Silva não se pronunciou.

Plano Diretor

A Justiça também suspendeu a votação de parte da pauta das duas sessões extraordinárias da Câmara Municipal de Cascavel (região Oeste) prevista para ontem. A pauta incluía a votação do projeto do novo Plano Diretor e da expansão territorial da cidade. A sentença atendeu a uma ação popular com pedido de liminar de autoria da presidente do Movimento Cascavel Cidadã, Márcia Fontanella, e dos vereadores eleitos Fernando Hallberg (PPL), Sebastião Madril (PMB), Serginho Ribeiro (PPL), Josué de Souza (PTC) e Parra (PMDB).

Em cima da hora

A Justiça alegou que a votação só pode ocorrer se os vereadores promoverem “a participação da comunidade no processo legislativo e dêem ao ato a devida publicidade”. Os projetos foram enviados à Câmara pela prefeitura local no último dia 21.