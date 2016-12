Ferrari SP 275 RW Competizione a memória Francorchamps

O motor V12 atmosférico de 6.3 litros com 780 cv (foto: Divulgação)

Poucos dias depois de apresentar a J50, feita para celebrar as cinco décadas de vendas no mercado japonês, a Ferrari divulgou alguns detalhes da exclusivíssima SP 275 RW Competizione. Baseada na F12 Berlinetta, a única unidade do superesportivo foi flagrada há alguns dias nos Estados Unidos, onde deverá ser comercializada pelo preço estimado de US$ 500 mil (cerca de R$ 1,6 milhão em conversão direta). O novo supercarro da marca italiana é equipado com o mesmo conjunto mecânico da edição limitada F12tdf. O motor é um V12 de 6.3 litros aspirado, que desenvolve 780 cv de potência e mais de 70 kgfm de torque, enviados às rodas traseiras por meio do câmbio automatizado de sete marchas e dupla embreagem. Os dados de desempenho ainda não foram divulgados, mas utilizando as informações da F12tdf como parâmetro, é esperada uma aceleração de 0 a 100 km/h na casa dos 3 segundos, até os 200 km/h em cerca de 8 segundos e velocidade máxima de 340 km/h. O 275 RW é uma homenagem à F12 Berlineta e foi encomendada pelo dentista da Florida chamado Rick Workman, por isso o RW no nome, na cor amarela, como em 1965 quando disputou em Francorchamps 24 Horas de Le Mans.O modelo atual foi projetado pelo centro de estilo Ferrari em colaboração com Pininfarina. Em comparação com a F12 Berlinetta convencional, além da potência extra, as principais diferenças estão nos detalhes estéticos exclusivos, como para-choques redesenhados, rodas exclusivas, fendas nos para-lamas e apliques aerodinâmicos em fibra de carbono.