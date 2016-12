Evangélico garante atendimento de queimados na virada do ano

A virada de ano sempre é dia de muitos casos de queimados em Curitiba. No ano passado, foram 40 ocorrências na noite da virada. De 2014 para 2015 foram onze casos comunicados e no ano anterior 40. Estes casos preferencialmente acabam indo para o Hospital Evangélico de Curitiba que, mesmo sob intervenção e com problemas de caixa, garantiu que o setor de atendimento a queimados não sofreu impacto com os problemas financeiros da instituição e deve funcionar normalmente na virada do ano, quando muitas pessoas costumam ficar feridas com fogos de artifício.

Atualmente, o Hospital Evangélico conta com 434 leitos gerais, sendo 373 disponíveis à rede pública de saúde. Mensalmente, o Evangélico realiza em Curitiba cerca de 29 mil consultas e mais de 30 mil procedimentos de diagnósticos e terapias em ambulatórios.

Responsabilidade

A venda de fogos de artifício para menores de idade é proibida no Brasil. Por isso, os pais e responsáveis devem estar atentos aos locais de armazenagem desses produtos, deixando-os em local seguro e tomando cuidado para não fiquem ao alcance de crianças.

O manuseio inadequado desses artefatos pode ser fatal ou deixar sequelas permanentes. Além disso, o barulho da explosão e os vestígios luminosos dos fogos prejudicam também o sistema auditivo e ocular, podendo causar surdez e cegueira.

Cuidados ao soltar fogos

Somente adquira fogos de artifícios em locais devidamente autorizados

Leia atentamente o rótulo de segurança e data de validade dos artefatos no momento da compra

Mantenha caixas de fósforos e/ou isqueiros em locais fora do alcance das crianças

Nunca solte fogos em ambientes fechados, e quando o fizer em ambientes abertos, atente para sua segurança

Ingestão de bebida alcoólica e fogos não combinam

Para a queima de rojões utilize um suporte adequado e o mantenha fora do alinhamento do seu corpo, bem como sua projeção inclinada para uma área segura

Cuidado com o efeito retardado. Os fogos podem falhar temporariamente; se isso acontecer considere o artefato ativo

Não acenda bombas na mão, utilize uma base segura e o acenda com segurança

Não coloque o artefato em bolsos

Em caso de queimaduras, procure aliviar a dor imergindo a parte afetada em água potável e se necessário procure imediatamente auxílio médico

Não solte rojão em qualquer lugar, procure um lugar aberto para soltar os fogos de artifício. Não o lance fogos de artifício junto às redes de eletricidades. Próximo de residências também não é aconselhável

Não utilize fogos em locais onde há perigo de incêndio. Também nunca solte dentro de canos, caixas de esgoto, recipientes de vidro e afins. Caso estiver com pessoas próximas, peça-as para que se afastem e nunca solte em direção a ninguém