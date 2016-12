Tráfego é intenso nas estradas que ligam Curitiba ao Litoral

Tráfego é intenso na BR-277 sentido Paranaguá. Na última hora foram mais de 1,5 mil automóveis neste sentido, segundo a Ecovia.

Nas estradas que ligam o Paraná ao Litoral de Santa Catarina, o movimento também é grande, segundo a concessionária Autopista Sul. Há lentidão na pista Sul (sentido Palhoça) da BR-101/SC do km 0 ao km 2, na região de Garuva (SC), devido ao fluxo intenso de veículos.

Ainda no sentido Sul, há lentidão do km 112 ao km 118, na região de Itajaí (SC), também devido ao fluxo intenso de veículos.

No sentido Norte (Curitiba) os usuários não encontram retenção. O fluxo de veículos segue sem retenção em ambos o sentidos (São Paulo e Foz do Iguaçu) da BR-116/PR (Contorno Leste). Na BR-376/PR, o tráfego segue sem pontos de lentidão em ambas as pistas (sentidos Curitiba e Santa Catarina).

A estimativa é que, contando a ida e a volta, mais de 1,2 milhão de veículos vão cruar a região da Capital.

NA quinta, desde o meio da tarde, o fluxo de veículos para o Litoral paranaense estava com mais do triplo do movimento de dias normais. Na noite de sexta-feira (30), o fluxo deve passar de 2 mil veículos por hora descendo a Serra do Mar pela BR-277. A estimativa da Ecovia, Concessionária responsável pelo trecho Curitiba-Litoral é de que cerca de 300 mil veículos circularão pelos dois sentidos da rodovia entre quinta e o domingo (1).

A BR-376, que leva para as praias de Santa Catarina e também dá acesso para Guaratuba, no Paraná, também tinha movimento intenso. Só para as viagens do Réveillon, a Concessionária Autopista Litoral Sul estimava mais de 280 mil veículos circulando até a segunda-feira (2).

O destino para o Interior do Estado é outro que movimenta a BR-277. Pela projeção da Concessionária Rodonorte, serão 210 mil veículos passando pelas praças de pedágio de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, de ontem até a segunda-feira.

O trecho da BR116 entre Curitiba e a divisa com Santa Catarina também tem movimento muito acima do de dias normais. A Concessionparia Autopista Planalto Sul estimava 114 mil veículos a mais passando pelo seu trecho de concessão entre a quinta-feira e a segunda-feira, totalizando uma previsão de quase 250 mil veículos nos cinco dias.

Já a Autopista Régis Bittencourt, responsável pelo trecho da BR-116 entre Curitiba e São Paulo, esperava um incremento de 18% no fluxo de veículos ao longo do feriado do Ano Novo, o que dá outros 200 mil e tantos veículos em circulação até a segunda-feira.