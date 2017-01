O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), aproveitou a presença de uma mãe de santo em sua posse, ontem na Câmara, para brincar com o problema de saúde que teve na véspera, quando chegou a ser internado para exames médicos após um mal estar. “O prefeito tem o corpo fechado, mas o coração aberto”, disse ele, depois de receber uma benção da mãe de santo Regiane de Oxum.

Cuidado

Apesar da brincadeira, Greca não subiu a escadaria que dá acesso a porta de entrada do Palácio Rio Branco, onde fica o plenário da Câmara Municipal. Desceu do ônibus elétrico no local, deu uma rápida entrevista à imprensa, mas depois contornou os fundos do prédio, entrando por uma porta atrás do plenário, onde pode usar um elevador para chegar ao local.



Volta

O prefeito reafirmou na posse a intenção de retomar diversos projetos deflagrados em sua primeira gestão, entre 1993 e 96. Entre eles o dos “carrinheiros cidadãos”, de coleta de lixo reciclável. E o “restaurante de um real embaixo do viaduto do Capanema”. Além disso, garantiu que “a Linha Verde vai conhecer sua conclusão”. Disse também que vai retomar “os projetos habitacionais engavetados na Caixa Econômica, assim como a cadeia produtiva do lixo na CIC, onde barracões estão abandonados”.



Gengibirra

Greca também entoou o Hino de Curitiba, que, em seguida, foi apresentado pela Banda Lyra. Um brinde com o tradicional refrigerante Gengibirra, o “champagne” dos curitibanos, marcou o evento.



Comunicação

Líder do novo prefeito na Câmara Municipal, o vereador Pier Petruzziello (PTB), por sua vez, disse que vai trabalhar para melhorar o diálogo dos vereadores com todos os secretários municipais, a fim de agilizar o encaminhamento dos projetos de interesse da população. “Os projetos precisam chegar à Câmara com bom conteúdo para que aqui a coisa não fique truncada”, afirmou.



Conciliador

Já o vereador Colpani (PSB) destacou o caráter conciliador do prefeito, o que deve assegurar uma boa relação entre o Executivo e o Legislativo municipais. Segundo ele, depois de “de quatro anos em que Curitiba parou”, as expectativas em torno de Greca são as “as melhores possíveis”.



Vingança

O ex-prefeito e deputado federal Luciano Ducci (PSB) não perdeu a chance de alfinetar a gestão de Gustavo Fruet (PDT), que o derrotou em 2012, quando ele tentou a reeleição para a prefeitura e não chegou ao segundo turno. “A posse do Rafael traz muita esperança para o povo de Curitiba, em especial na área de saúde, que teve um descuido total nos últimos quatro anos. Agora, vai voltar a ter remédio nos postos e os programas, como o Mãe Curitibana, vão funcionar”, afirmou Ducci, que chegou a se lançar pré-candidato à prefeitura, no ano passado, mas acabou desistindo de concorrer para apoiar Greca.



Transporte

O governador Beto Richa (PSDB) fez questão de reafirmar, em seu discurso, que a culpa pela desintegração do transporte coletivo de Curitiba e região metropolitana teria sido da gestão Fruet, e não do governo do Estado. E que o Palácio Iguaçu “sempre esteve de braços estendidos para Curitiba”. Segundo ele, somente com a isenção do ICMS sobre o óleo diesel, o Estado teria injetado R$ 100 milhões no sistema de transporte da Capital nos últimos quatro anos.