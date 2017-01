Linha Turismo funciona às segundas-feiras até 6 de fevereiro

(foto: Luiz Costa/SMCS)

A Linha Turismo continuará funcionando às segundas-feiras até o dia 6 de fevereiro. Normalmente, a linha opera somente de terça-feira a domingo, porém, devido ao maior fluxo de turistas durante os meses de verão o funcionamento foi estendido.

É importante lembrar que diversos pontos turísticos não abrem às segundas-feiras, como todos os museus e memoriais. A exceção é a Ópera de Arame, que abrirá às segundas somente durante o mês de janeiro.

Nos dias de maior movimento - sexta-feira, sábado e domingo – mais ônibus são liberados para agilizar o transporte dos visitantes.

Linha Turismo

A Linha Turismo é uma linha de ônibus especial que circula nos principais pontos turísticos de Curitiba. Com ela, é possível conhecer os parques, praças e atrações da cidade. Considerada uma das melhores do país, a Linha Turismo circula a cada trinta minutos, percorrendo aproximadamente 45 km em cerca de três horas.

O valor atual do passe é de R$ 40 e permite um embarque e mais quatro reembarques. Os tickets podem ser entregues para o motorista do ônibus o que permite ao visitante descer nos pontos em que preferir e embarcar no próximo ônibus.

O roteiro começa na Praça Tiradentes, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos. Para embarcar você compra uma cartela com cinco tíquetes e tem direito a um embarque e quatro reembarques.

Detalhes

Ponto inicial na Praça Tiradentes.

Horário de operação da linha: das 9h às 17h30, a cada 30 minutos.

As cartelas com os tíquetes podem ser adquiridas nos ônibus em qualquer ponto de embarque, ou na Urbs - Rodoferroviária - Bloco Central (Avenida Presidente Affonso Camargo, 330, Jardim Botânico. Horário de atendimento: das 8h às 14h em dias úteis.

Crianças até cinco anos não pagam a tarifa.

Somente os ônibus identificados com "adesivo Bicicleta" fixado na porta traseira têm possibilidade de transporte de bicicleta ou carrinho de bebê.

Pontos turísticos

Praça Tiradentes

Rua das Flores

Rua 24 Horas

Museu Ferroviário

Teatro Paiol

Jardim Botânico

Rodoferroviária / Mercado Municipal/Teatro Guaíra

Universidade Federal do Paraná/Paço da Liberdade

Memorial Árabe/Passeio Público

Centro Cívico

Museu Oscar Niemeyer

Bosque do Papa/Memorial Polonês

Bosque Alemão

Universidade Livre do Meio Ambiente

Parque São Lourenço

Ópera de Arame/Pedreira Paulo Leminski

Parque Tanguá

Parque Tingui

Memorial Ucraniano

Portal Italiano

Santa Felicidade

Parque Barigui

Torre Panorâmica

Setor Histórico