Vereadora novata quer proibir uso de fogos de artifício em Curitiba

Recém empossada, a vereadora novata Fabiane Rosa (PSDC) apresentou ontem o primeiro projeto desta legislatura na Câmara Municipal de Curitiba. Com a proposta, a parlamentar, que se elegeu defendendo a causa da proteção aos animais, pretende proibir a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos na Capital paranaense.

“O barulho causado pelos fogos de artifício é extremamente danoso aos animais, sejam domésticos – como cães e gatos – ou silvestres. Há casos, inclusive, de mortes pelo pânico que o barulho causa nos animais, que tem a audição mais sensível”, alega ela. O projeto estabelece que, no caso de um artefato desses explodir próximo a um cão, pode ocorrer dano físico ao tímpano do animal, como ruptura ou laceração, comprometendo sua audição. Já para barulhos não tão próximos, diz o o texto, “o que conta é o efeito psicológico, pois o cão associa aquele barulho intenso e pouco comum com a movimentação e desordem que normalmente ocorrem nestes períodos (jogos, festas, etc…). Dessa forma, instala-se um quadro de fobia que pode resultar em um quadro sintomático de ansiedade, tremores, taquicardia (aumento da frequência cardíaca), vocalização excessiva (choras, ladrar, latir) e até mesmo óbito em casos extremos”.

