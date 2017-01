Três toques para começar bem seu ano fashion

(foto: Ana Clara Garmendia)

Rodou o calendário. Oba! Passou o ano interminável de 2016 e (ainda bem) não teremos um 2016plus, como nas redes sociais brincavam. É 2017 mesmo! Agora é hora de você dar o real começo em tudo que quer ver aconteceu na sua vida nos próximos meses. Bom, melhor trabalharmos por trimestre... Mais garantido. Dentro de alguns dias teremos as semanas de moda de alta-costura aqui em Paris e uma rodada masculina internacional para o prêt-à-porter e isso vai mudar muita coisa. Surgirão novas propostas para o ano de 2018 e com essa possibilidade de olhar para o futuro, as correntes de moda começam a ondular diferentemente. É uma influência que entra no coletivo, afinal somos invadidos por novas imagens e criações, mesmo elas só estando à venda dentro de 7 meses. É assim que funciona. É uma aritmética. Estamos no primeiro mês de 2017 e veremos o ano de 2018 em poucos dias, e com essas informações em mente influenciando direta e indiretamente nossos desejos começamos a construir nossas vontades de consumo no hoje, agora mesmo. Direto ao ponto? Coisas que penso serem importantes para essa primeira fase: para jogar com os veludos molhados que inundarão as coleções de inverno 2017 aí no Brasil, da mesma maneira que aconteceu por aqui.

A beleza é fundamental sim! É a certeza de mostrar seu cuidado com você mesma e isso é tudo que você pode querer, num primeiro momento, imprimir frente ao mundo que enfrenta. No mais, vivamos bem. A moda vem naturalmente para quem já tem um estilo. Bisous.





Fotos: Ana Clara Garmendia Ter uma boa camisa branca para usar com tudo, por baixo de tudo e por cima de tudo Cuide, antes de tudo, de sua pele! Ela deve ser límpida naturalmente, a maquiagem vem depois. Quem tem um rosto bem cuidado já andou muitos passos em busca do look perfeito Superimportante e é mesmo um repeteco, pois eu já falei sobre ela numa coluna do mês passado: ter uma jaqueta de vinil curtinha

