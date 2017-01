4 projetos integrados para receber

Mariana Stockler e Carolina Posanske (foto: Marcelo Stammer)

Entre os espaços sociais que mais combinam com a integração, protagonizam nas reformas as salas de estar e jantar, cozinhas gourmet, salão de festas/churrasqueiras, piscinas e áreas de lazer. A intenção de adaptar essas áreas visa apenas um objetivo: aproximar pessoas. Assim, as atividades em família tornam-se mais prazerosas e práticas, colaborando com os momentos de bem-estar.

Confira a seguir 4 projetos que contemplam a integração de espaços:

Marcelo Stammer



Neste projeto, desenvolvido pelas arquitetas Mariana Stockler e Carolina Posanske, para um jovem casal sem filhos e que gosta de receber bem, a principal intervenção proposta pelas arquitetas foi de ampliar a sala abrindo a parede de um dos quartos

Gerson Lima



No projeto das arquitetas Denise Leal Ribas e Carolina Leal Ribas, a cozinha gourmet foi integrada à sala de jantar, local em que acontecem os encontros diários da família. Este é um dos espaços mais utilizados pela família aos finais de semana, foi um pedido especial do dono da casa

Divulgação



No projeto dos arquitetos Marcia Campetti e Tiago Campetti, do Estúdio Campetti, o uso da madeira conferiu sofisticação aos ambientes integrados

Daniela Buzzi



Neste projeto, os arquitetos Sérgio Valliatti Jr. e Luciana Patrão integraram a área de lazer, que favoreceu maior circulação. Grandes aberturas permitem a luz natural e integram o verde da bela paisagem para dentro de casa. Cores sóbrias harmonizam com a vegetação