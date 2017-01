Power Wagon: a maior picape da história

Réplica gigante do Dodge Power Wagon, 1950 no detalhe a caçamba é um motorhome com sala, quartos e cozinha (foto: Divulgação)

Normalmente estamos acostumados a ver miniaturas de vários tipos de veículos. Obviamente, a proporção de construção é inferior aos modelos originais. Mas agora é o momento de ver algo complemente invertido, conhecendo a inacreditável picape Dodge que segue, na verdade, a escala de 64:1, geralmente miniaturas são 1:64, sendo muito maior do que o modelo tradicional. É até difícil de imaginar algo tão surreal.



Mas essa caminhonete existe de verdade. Trata-se de um reprodução impressionante da Dodge Power Wagon, 1950, encomendada pelo Sheikh Hamad Bin Hamdan Al Nahyan. O objetivo dessa criação era prestar uma homenagem aos veículos fabricados na década que marcou o aumento do consumo de petróleo, fonte de riqueza principal da região do Oriente Médio.



Agora algo ainda mais surpreendente é o fato de que ela é, na realidade, uma verdadeira casa no seu interior, apresentando sala, quartos, banheiro e demais cômodos. Além disso, ela ainda oferece uma extraordinária varanda quando a tampa traseira é baixada. Outra grande surpresa é que ela, mesmo com todo o porte gigantesco, ainda é capaz de se mover por conta própria. Construído ao longo de um período de meses, a escala da construção foi limitada apenas pelo tamanho das rodas. A pick-up é oito vezes maior do que a original, são 5m de altura 8m de largura e pesa cerca de 50 toneladas e está no Livro Guinness dos recordes mundiais. É um apartamento completo com uma cozinha, quartos com ar condicionado, banheiro e sala com todos os confortos modernos e uma área de pátio na parte de trás. A entrada para este é sob o caminhão, até um lance de escadas que vem para baixo de baixo da área do motor.



O caminhão é uma cópia fiel do caminhão de tamanho normal original e todos os freios, ligações de direção, braços de suspensão etc. estão todos lá completos. É pintado naturalmente nas cores originais e é registrado também para ser conduzido nas estradas em Abu Dhabi, como são todos os carros do Sheikh do arco-íris.