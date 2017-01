Cancelada pela prefeita, Festa da Uva tinha 50 anos de tradição em Colombo

Festa da Uva em Colombo: tradição interrompida (foto: Franklin de Freitas)

O município de Colombo perdeu neste último ano mais de R$ 20 milhões de sua arrecadação, prejudicando o equilíbrio das metas fiscais. A prefeita de Colombo, Beti Pavin, anunciou na quarta-feira (11) o cancelamento da 54ª edição da Festa da Uva de 2017. Ela anunciou ainda a redução do próprio salário em 21,26%. Reduziu ainda o salário de seu vice-prefeito, de todo o seu secretariado. As medidas, segundo ela, visam ampliar as medidas de austeridade, objetivando a adequação e enxugamento das contas municipais.

A Festa da Uva de Colombo estava programada para ser realizada nos dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro. Tradicional no Paraná, o evento era uma vitrine para a produção local de uvas, vinhos, sucos, geleias e conservas, além dos serviços do comércio, artesanato local e da divulgação do Circuito Italiano de Turismo Rural.