Thiago Heleno renova contrato com o Atlético até 2020

(foto: Franklin de Freitas)

O Atlético confirmou no início da tarde desta quinta-feira (12) que o zagueiro Thiago Heleno renovou contrato com o clube até dezembro de 2020. Ele pertencia ao Deportivo Maldonado do Uruguai e estava emprestado ao Furacão durante a temporada de 2016.

Em entrevista ao site oficial do Atlético, o General, como é chamado pela torcida, agradeceu por continuar no clube paranaense "Estou feliz e todo mundo está feliz com a permanência. Fizemos um trabalho excelente no ano passado. Mas só isso não serve. Agora temos que trabalhar forte, com seriedade, porque temos grandes objetivos na temporada" disse o zagueiro atleticano.

O Atlético corre ainda para renovar o vínculo do lateral-direito Léo, que pertence ao Flamengo. O jogador pode ser envolvido em uma troca pelo meia Marcos Guilherme.