Uchôa: rumo à Série C (foto: Arquivo Bem Paraná)

O volante Anderson Uchôa, 25 anos, é o novo reforço do Fortaleza, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador defendeu o Paraná Clube em 2015 e em 2016. No total, ele somou 53 jogos pelo time paranaense (40 no ano passado) e dois gols marcados.

Antes de chegar ao Paraná, Uchôa rodou por Cruzeiro (2009-2010), Cabofriense-RJ (2011), Villa Nova-MG (2011-2012), Ipatinga-MG (2012-2013), Avaí (2013), Criciúma (2014) e Bragantino-SP (2014-2015).

Outro jogador de saída do Paraná é o lateral-esquerdo/volante Fernandes. Ele tenta a rescisão contratual na Justiça do Trabalho. Ele alega o não recebimento de salários de novembro e dezembro, direitos de imagem, férias e 13º salário dos dois últimos anos. Na ação, também afirma que o clube não depositou 20 meses de FGTS. O valor da ação, segundo o GloboEsporte.com, é de R$ 430 mil.

O meia Nadson também entrou com ação trabalhista semelhante e acabou deixando o clube – acertou com a Chapecoense.