Operação mantô: a peça indispensável para 2017

(foto: Ana Clara Garmendia)

Se eu tivesse que eleger uma peça para o ano de 2017 como indispensável, ela seria o mantô bege. Sabe aquela história do que levar numa viagem para usar de manhã, tarde e noite? Em dias frescos, frios ou gelados? É ela, ou ele. Manteau é o nome em francês desse casaco longo que cobre o corpo todo. Ele é ideal para ir para a rua de tênis ou saltinho baixo em sapatinho romântico, bem lady. Ele é bom para nos cobrirmos e sairmos apressadas para ir ao médico ou ao cabeleireiro ou levar a criança na escola ou levar o cachorrinho para passear.



Os mantôs (vamos escrever em português para ficar mais correto, sem pretensão. Você não é obrigado a saber francês, já o português...).

Ah, e sabe para que ele é ideal também? Para fazer aquela noite especial surpresa com seu amor. Sabe o lance dos filmes em que elas vestem apenas um casaco e por baixo NADA? Exatamente, minha bela, você pode seduzir com uma peça que tem vários modelos, bem femininos com detalhes ou mais simples como corte impecavelmente reto.

Atenção: custa caro! Ele precisa ser de excelente qualidade, com corte perfeito, tecido, forro, tudo no luxo. Invista muito porque é para a vida inteira. Uma dica de marca? O 101801 da Max Mara. Um ícone! Vale comprar um cofrinho e juntar para tê-lo. É o número 1 da minha lista de desejos. Peça de acervo. Bisous.

HASHTAGS #CABELOVERMELHO #PALAVRAS #SEJAVOCEMESMA

ME SEGUE: E-mail: anaclaragarmendia@me.com Instagram: @anagarmendia Periscope: anagarmendia Snapchat: anagarmendia68

*********************************************