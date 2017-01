Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 25 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1894 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (14), em Belém (PA). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 25 milhões. Os números sorteados foram: 21, 31, 35, 53, 54 e 57. Confira o rateio. Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 37 apostas ganhadoras, R$ 56.148,15 Quadra - 4 números acertados - 2.761 apostas ganhadoras, R$ 1.074,91 QUINA Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 4285 da Quina. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 8 milhões. Os números sorteados foram: 01, 22, 64, 72 e 76. O prêmio para o próximo concurso deve ser de cerca de R$ 600 mil. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 55 apostas ganhadoras, R$ 9.866,18 Terno - 3 números acertados - 5.507 apostas ganhadoras, R$ 148,17 Duque - 2 números acertados - 152.690 apostas ganhadoras, R$ 2,93 TIMEMANIA A Timemania ficou sem ganhadores do prêmio máximo neste sábado (14). Os números sorteados no concurso 981 foram: 05, 15, 16, 23, 39, 49 e 54. O time do coração foi o Barueri (SP). A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 15 milhões. Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 11 apostas ganhadoras, R$ 21.382,84 5 números acertados - 419 apostas ganhadoras, R$ 801,94 4 números acertados - 8.497 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 80.946 apostas ganhadoras, R$ 2,00 DUPLA SENA Os sorteios da Dupla Sena do concurso 1595 também acumularam. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios: 1º sorteio - 11, 18, 20, 28, 33, 46 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 18 apostas ganhadoras, R$ 4.105,78 Quadra - 4 números acertados - 967 apostas ganhadoras, R$ 87,34 Terno - 3 números acertados - 20.037 apostas ganhadoras, R$ 2,10 2º sorteio - 02, 06, 07, 26, 36, 45 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras, R$ 3.912,56 Quadra - 4 números acertados - 1.044 apostas ganhadoras, R$ 80,90 Terno - 3 números acertados - 21.244 apostas ganhadoras, R$ 1,98 FEDERAL A Caixa sorteou ainda os números da extração 5145 da Loteria Federal. Os resultados são os seguintes: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 06459 - 1.000.000,00 2º - 09893 - 20.000,00 3º - 16674 - 14.000,00 4º - 24136 - 12.000,00 5º - 54299 - 10.040,00