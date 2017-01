Ex-Atlético, Hernani passa por batismo na Rússia

Hernani passa pelo túnel de jogadores para receber seu "batismo" no Zenit (foto: Divulgação/Zenit)

O volante Hernani, 22 anos, ganhou destaque no site oficial do Zenit, da Rússia, com uma longa entrevista. Na conversa, ele revela como foi seu “batismo” pelos colegas de time — teve que passar por um túnel de jogadores, levando tapas e pontapés. Também ele conta como é trabalhar com o técnico romeno Mircea Lucescu, futebol do futebol brasileiro e responsável por levar a dupla Fernandinho-Jadson (revelada no Atlético Paranaense) para a Europa.

Hernani foi revelado nas categorias de base do Atlético-PR, assim como Jadson e Fernandinho. Em dezembro, o Zenit pagou cerca de R$ 29 milhões por Hernani.

Mircea Lucescu foi técnico do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, de 2004 a 2016. Agora, está em segundo lugar do campeonato russo com o Zenit. A competição foi paralisada em 5 de dezembro, devido ao inverno rigoroso, e retorna em 3 de março.

O Zenit realiza um período de treinamentos em Dubai, nos Emirados Árabes, onde fez um amistoso com o Eintracht Frankfurt no sábado. Hernani começou no banco e entrou no segundo tempo. Uma das estrelas da equipe é o meia Giuliano, revelado no Paraná Clube. Hernani é visto pelos russos como o substituto do meia belga Witsel, contratado em dezembro pelo Tianjin Quanjian, da China.

VEJA A ENTREVISTA DE HERNANI

para o site oficial do Zenit

Você passou pelo túnel para cumprimentar novos jogadores. Você estava com medo?

É claro que esta é uma tradição aqui. Mas alguns caras pegaram forte, então eu fiz de tudo para fugir! (Risos).

O que você pode nos dizer sobre sua transferência? Como foram as negociações e quando o clube procurou você?

Fiquei muito impressionado quando recebi uma chamada do meu agente e ele me contou sobre o interesse do Zenit. Fiquei entusiasmado com a ideia de que poderia ir a um clube como esse. As conversações aconteceram muito bem e, na minha opinião, não houve problemas entre os dirigentes do meu antigo clube e do meu novo clube. Agora estou aqui pronto para ir para o campo de treinamento. Cheguei aqui com sérias intenções, quero ajudar o Zenit a atingir determinados objetivos, quero ganhar troféus, ajudar a equipe e fazer história.

Com quem você se mudará para São Petersburgo?

Com minha mãe e meu pai. Eu ainda não tenho namorada. Espero encontrar uma em breve.

Seu clube ficou triste em deixá-lo ir?

O primeiro contato ocorreu há seis meses e quando eu ouvi pela primeira vez, eu realmente queria vir para o Zenit. Meu antigo clube não colocou obstáculos e, como resultado, eu acabei aqui. O Atlético Paranaense tem uma boa academia, o clube está investindo na educação de jovens jogadores e vive por ela.

Você conhece o Sr. Lucescu e sua reputação como treinador que trabalha com sucesso com jovens brasileiros?

Eu não o conheço pessoalmente, mas claro eu tinha ouvido falar sobre o Sr. Lucescu. Ele é um bom treinador e trouxe jogadores como Fernandinho e Douglas Costa, por isso espero que nosso trabalho seja muito produtivo.

Diferentes fontes disseram que Fiorentina, Monaco e Inter de Milão tentaram contratá-lo. Isso é verdade?

Houve interesse da Fiorentina e di Monaco, mas eu não ouvi sobre a Inter. O Zenit mostrou o interesse mais sério e foi o único clube que realmente queria me ver na formação inicial.

Você tem apenas 22 anos. Não tem medo de passar do Brasil quente para a Rússia fria?

Tenho sentido o frio e não é muito confortável, mas eu já posso ver que São Petersburgo é uma bela cidade. Eu vi apenas um pouco dela, mas falando com os outros jogadores, eles me disseram que a cidade é muito bonita, muito grande e é possível viver uma boa vida aqui sem problemas. Então eu acho que vou ficar bem.

Você já viu neve antes?

Eu já vi neve, sim, mas nunca me senti tanto frio! Quando eu cheguei aqui, eu vim de 30 graus positivo para 7 negativo. E, honestamente, minhas mãos e pés doem de frio.

Você sabe muita coisa sobre o campeonato russo?

Tivemos uma pré-temporada na Espanha, onde jogamos com o Krasnodar. Então eu já tinha alguma idéia do campeonato russo. No Brasil, é claro, estamos cientes desse torneio, mas não em muitos detalhes.

Como você se tornou um jogador de futebol em uma cidade tão pequena como São Gonçalo?

É realmente pequena, mas sempre sonhei em jogar futebol ao mais alto nível e consegui entrar no Atlético Paranaense. Eu estava lá há oito anos e agora me mudei para o Zenit. Então estou muito satisfeito.

Giuliano nos disse que ele jogou uma vez contra você.

Sim. Eu mesmo marquei um gol contra a equipe dele! Ele me disse que se lembrava disso. Giuliano é um grande jogador que está fazendo um grande trabalho em campo. Espero chegar ao nível dele um dia.

Dizem que você é um jogador muito vibrante. É verdade?

Devo ajudar o meio-campo e a equipe com minhas tarefas defensivas, mas eu realmente gosto de apoiar o ataque e marcar gols. Então espero agradar aos fãs.

De onde tirou um chute tão poderoso?

Algumas pessoas têm qualidades inatas, como um chute forte. E isso é o que eu tenho. Quando eu descobri isso, comecei a prestar especial atenção a essa habilidade para desenvolvê-la ainda mais.

Podemos também ver no youtube que você é bom nos lançamentos. Esta é outra qualidade que podemos esperar para ver?

Talvez, isso pode ser chamado de meu forte e eu tento trabalhar nele. Eu entendo que isso ajuda o ataque.

Muitas pessoas estão dizendo que você é o substituto de Witsel. Como você se sente sobre isso?

A competição na equipe é alta e eu vim para lutar por um lugar no time titular. Quanto a Axel, cada pessoa tenta fazer o melhor para si. Temos que respeitar sua decisão.

Você tem algum hobby?

Gosto de passar tempo com a família e amigos, indo ao cinema e restaurantes. Eu amo cozinhar e sei como fazer churrasco, um tipo especial de carne.

Você disse que queria ter a camisa número 16.

Na verdade, eu queria o número 23, porque eu o usava no Atlético. Mas como já está ocupada eu escolhi o número 33.