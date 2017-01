Greca retorna às funções na Prefeitura de Curitiba

Depois de duas semanas afastado em razão de uma tromboembolia pulmonar, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), retoma nesta segunda-feira (16) suas funções na administração municipal da Capital. Logo pela manhã, Greca recebe na prefeitura o governador Beto Richa (PSDB), para anunciou uma série de ações na área da saúde e a volta da linha de ônibus Colombo-CIC, que vai beneficiar 30 mil passageiros da capital e Região Metropolitana. A retomada da linha é uma das principais promessas de campanha do novo prefeito, e havia sido acordada por ele e Richa logo após sua vitória no segundo turno da eleição.

Greca foi internado no hospital Marcelino Champagnat, um dia após a posse, no primeiro dia de trabalho como prefeito, em 2 de janeiro, depois de sentir-se mal. Segundo os médicos, um coágulo teria se formado em um dos membros inferiores do prefeito e se alojado no pulmão. O motivo teria sido o fato dele ter permanecido em uma mesma posição durante muito tempo, em reuniões realizadas no período de transição. Recebeu alta no dia 9, com a recomendação expressa dos médicos para permanecer uma semana de repouso em casa.