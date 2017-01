Douglas vira exemplo e Grêmio prepara treinos especiais para Léo Moura

JEREMIAS WERNEK E MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A idade de Léo Moura não preocupa o Grêmio. Aos 38 anos, o lateral direito foi elogiado pela condição física apresentada e irá encarar um plano de treinamento especial. O mesmo protocolo que transformou Douglas no jogador que mais atuou em 2016. Aos 32 anos, Douglas foi o recordista de atuações do Grêmio no ano passado: 57 partidas. A sequência garantiu lugar de destaque na equipe e o título de melhor jogador da Copa do Brasil. "O Léo usará a mesma característica de trabalho que usamos com Douglas, Marcelo Oliveira, Pedro Geromel, Kannemann. Não é um trabalho diferente, mas uma sequência maior de trabalhos de prevenção, estabilização, trabalhos estruturais junto à fisioterapia", disse Rogério Dias, preparador físico do Grêmio. Léo Moura jogou 33 partidas do Brasileiro pelo Santa Cruz. Quarenta partidas em toda temporada. E impressionou pela condição e estrutura física. "Deu para ver que os atletas (recém-contratados) têm uma estrutura muito boa. O Léo tem uma base bem equilibrada, com trajetória em grandes clubes", contou Dias. Indicado por Valdir Espinosa e Renato Gaúcho, Léo Moura foi contratado para ser uma peça versátil no elenco do Grêmio: lateral direito, meia, armador. A experiência e a boa relação com a comissão técnica também pesaram para a investida e acerto. Na lateral direita, Léo Moura disputará posição com Edilson. No meio-campo, poderá ser opção para a vaga ocupada no final de 2016 por Ramiro e até na função de Douglas. O Grêmio estreia em 2017 no dia dois de fevereiro, contra o Ypiranga-RS, em casa. Seis dias depois da primeira rodada do Estadual, o clube entra em campo pela Primeira Liga: diante do Flamengo, como visitante.