Atlético troca de adversário para amistoso na Arena

Guruceaga (à direita): ele foi o principal goleiro da seleção sub-20 do Uruguai nos últimos anos (foto: Reprodução/Peñarol)

O Atlético Paranaense trocou de adversário para o amistoso do dia 25 de janeiro, uma quarta-feira, na Arena da Baixada. O jogo seria contra o Danúbio, do Uruguai, que desistiu da sua pré-temporada em Curitiba. O clube do país vizinho faria também partidas contra o Paraná Clube e o Prudentópolis nesse período. Para substituir essa equipe, o Furacão está acertando a vinda do Peñarol, 50 vezes campeão uruguaio – o último título foi na temporada 2015-16.

O amistoso ainda não foi confirmado pelo Atlético. O time paranaense tem seu primeiro jogo oficial de 2017 marcado para 29 de janeiro (domingo), contra o Rio Branco, em Paranaguá, pelo Campeonato Paranaense. A estreia na Copa Libertadores, pela fase pré-eliminatória, será em 1º de fevereiro, uma quarta-feira, na Arena da Baixada, contra o Milionarios, da Colômbia.

O Peñarol está no Grupo 5 da Libertadores, junto com Palmeiras, Jorge Wilstermann (Bolívia) e mais um clube a ser definido (Carabobo-VEN, Atlético Junior-COL, Atlético Tucumán-ARG ou El Nacional-EQU).

O clube uruguaio conta no elenco com o zagueiro Bressan, emprestado pelo Grêmio, e com o goleiro Guruceaga, 21 anos, que fez 17 partidas pela seleção sub-20 do Uruguai. Outro destaque da equipe é o meia Nahitan Nández, 21 anos, que tem 3 jogos pela seleção principal uruguaia e 18 pela sub-20. O elenco, aliás, é repleto de novatos e tem média de idada de apenas 24,2 anos.