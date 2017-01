O Atlético é o clube paranaense com mais seguidores no Brasil. O ranking digital, divulgado na segunda-feira (dia 16) pelo Ibope Repucom, soma o número de seguidores de Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.

Segundo o levantamento, o Atlético-PR tem 1,7 milhão de seguidores online: 804.401 no Facebook, 881.662 no Twitter, 94.424 no Instagram e 17.395 no Youtube.

No ranking nacional, o time fica em 16º lugar. O líder da lista é o Corinthians, com 17,8 milhões de seguidores.

O Coritiba é o 18º, com 1,2 milhão de seguidores. O Paraná aparece em 37º, com 202.400. Os demais paranaenses não aparecem na lista, que tem os 40 clubes mais seguidos no Brasil.