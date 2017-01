Forças Armadas poderão atuar nos presídios por 12 meses, diz decreto

(foto: José Cruz/Agência Brasil)

As Forças Armadas poderão fazer operações de segurança em presídios por um período de 12 meses, de acordo com um decreto assinado pelo presidente Michel Temer e publicado nesta quarta-feira (18) no "Diário Oficial da União". Na terça (17), o governo anunciou que as Forças Armadas seriam oferecidas aos governos estaduais para entrar nos presídios e fazer inspeções de rotina.

O trabalho dos militares será o de detectar armas, aparelhos de telefonia móvel, drogas e outros materiais ilícitos ou proibidos, conforme diz o texto publicado nesta quarta.

O decreto também deixa a cargo do ministro da Defesa a normatização de como será a atuação da Força Nacional nos presídios. Caberá ao governador de cada estado concordar com as operações nos presídios pelos quais for responsável. A autorização do governo federal para que as Forças Armadas auxiliem nas penitenciárias ocorre em meio a uma crise carcerária no país. Diversas rebeliões deflagradas desde o início deste mês resultaram na morte de mais de 130 presos, mortos em confrontos entre os detentos.

Contato com presos

Segundo explicou nesta terça-feira o ministro da Defesa, Raul Jungmann, não haverá contato direto entre os militares e os presos nas operações das Forças Armadas nos presídios. Ele explicou que as varreduras serão periódicas e acontecerão "de surpresa".