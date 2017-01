Operação Antiquários apreende obras de arte que seriam do Museu Imperial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal apreendeu nesta quarta-feira (18), durante a realização da Operação Antiquários, 21 objetos de arte no Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. No Rio e em São Paulo foram recuperadas 13 peças no total. Em Salvador, além de cinco itens, foram apreendidos três livros raros. As informações são da Agência Brasil. A operação foi deflagrada para apurar o furto de obras de arte que pertencem ao Museu Imperial, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 6º Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. As diligências ocorreram nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. A intenção era localizar as peças e aprofundar as investigações do crime de furto qualificado, cuja pena pode chegar a 8 anos de reclusão e multa. De acordo com a Polícia Federal, em 1999, cerca de 4 mil obras pertencentes a Paulo e Cecília Geyer foram doadas, por meio de escritura pública, ao Museu Imperial. Na época, a doação incluiu ainda uma casa no Cosme Velho, zona sul do Rio. As investigações do inquérito policial indicam que, com a morte de Maria Cecília em 2014, última usufrutuária do imóvel após a morte de Paulo, dez anos antes, parentes do casal podem ter aproveitado para furtar diversos itens doados, antes da incorporação definitiva das peças ao acervo do museu. A PF informou ainda que as investigações são realizadas com apoio do Museu Imperial e que as obras furtadas estavam na Casa Geyer. A polícia suspeita que os investigados faziam de suas residências e escritórios "galerias privadas com o acervo desviado".