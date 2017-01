Atrizes citam dificuldades de ficar mais velha

As atrizes Jessica Lange e Susan Sarandon relatam que conhecem muito bem a história que vão interpretar na nova série Feud: Bette and Joan. Apesar de muita luta, elas afirmam que pouca coisa mudou desde os tempos de Joan Crawford and Bette Davis — as duas atrizes dos anos 1960 que elas interpretarão na série — em relação à 'decadência' das mulheres mais velhas em Hollywood.



A história de Feud: Bette and Joan vai mostrar, com toques de ficção, os bastidores do filme O Que Terá Acontecido a Baby Jane?, de 1962, que reuniu as rivais Joan Crawford e Bette Davis em papeis de atrizes consideradas velhas demais pela indústria cinematográfica.



"Joan era 10 anos mais nova do que eu sou agora quando ela fez esse filme, mas a carreira dela estava acabada", disse Lange em painel da Television Critics Association para o lançamento da série. Ela explica que parte do propósito do filme era investigar o que isso faz com uma mulher. "Particularmente com a Joan, que era conhecida por sua beleza tremenda. O que acontece quando essa beleza não é mais viável, já que é conectada à juventude?" diz.



"As atrizes mais velhas ainda têm esses mesmos problemas. Eu garanto", disse Sarandon. Ryan Murphy, produtor da nova série e criador de Glee e American Horror Story, tem a mesma impressão. A ideia para a história surgiu quando ele criou uma fundação para lutar contra a falta de diversidade em Hollywood e conversou com várias atrizes sobre a necessidade de contar mais histórias sobre mulheres, para mulheres e com mulheres trabalhando na frente e atrás das câmeras.



A série Feud: Bette and Joan estreia nos Estados Unidos em 5 de março, no canal FX.