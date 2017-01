Os novos profissionais que vão atuar no atendimento direto ao público na Agência do Trabalhador de Curitiba estão sendo treinados para ajustar e adequar o trabalho na Agência Central. A capacitação teve início na segunda-feira. Os trabalhadores estão treinando práticas operacionais de intermediação de mão de obra para o atendimento direto ao público no cadastro de vagas e orientações. Ainda hoje e amanhã, os novos servidores terão treinamentos práticos já em atendimento na Agência.