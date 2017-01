Audi A3 Sedan 1.4 tem leves mudanças

Audi A3 Sedan: modelo ganha alterações no visual (foto: Divulgação)

O Audi A3 Sedan chega ao mercado brasileiro na versão 1.4 Flex com novo design de faróis, lanternas, grade e para-choques. O modelo passa a contar com volante e alavanca de seta semelhante à do A4, novos difusores de ar, console central com mudança nos botões de acesso ao sistema MMI (media music interface) e duas entradas USB, que dispensam o uso do cabo adaptador. Todas as luzes internas são agora de LEDs. A estrutura de menus no sistema MMI foi redesenhada, passando a ter o mesmo visual dos modelos TT, A4 e Q7.



Na tela eletricamente rebatível de sete polegadas, a operação é baseada em smartphones. A peça central do terminal é o botão redondo giratório, cujo anel tem iluminação branca na versão superior. Acima e ao lado do controle rotativo estão alternadores e botões com os quais o motorista pode navegar na nova estrutura de menu. O controle de voz aprimorado para rádio, mídia e telefone agora também entende muitas frases da linguagem cotidiana. Por meio da entrada USB, telefones celulares com os sistemas operacionais iOS e Android podem se conectar com o carro por meio do Audi smartphone interface. O sistema permite que certos aplicativos funcionem diretamente na tela do veículo. No visual a dianteira traz elementos que remetem ao “irmão maior” A4, com a grade Singleframe ampliada e com contornos mais nítidos e os faróis que trazem recortes afiados na borda inferior.



Outra novidade é o desenho das rodas, que agora trazem cinco raios. As duas versões e contam com o motor 1.4 TFSI Flex produzido no Brasil, com 150 cv de potência e 250 Nm de torque disponível a apenas 1.500 rpm. O motor com injeção direta de combustível na câmara de combustão tem seu desempenho potencializado pelo câmbio automático Tiptronic de seis velocidades, que oferece a possibilidade de trocas de marchas de forma manual por meio da alavanca seletora ou pelas shift paddles posicionadas atrás do volante.



Com o motor bicombustível, o A3 Sedan continuará sendo oferecido nas versões Attraction e Ambiente, mas traz maior variedade de itens de série e oferta de opcionais. Todas elas se caracterizam pelo conforto e segurança, incluindo, entre outros itens, um total de sete airbags para proteção dos ocupantes – frontais e laterais na dianteira, airbags de cortina para as janelas laterais dianteiras e traseiras e airbag para proteção dos joelhos do motorista. Os preços a versão Attraction R$ 115.190,00, e a Ambiente: R$ 124.190,00