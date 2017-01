Empresários reclamam de prejuízo de R$ 13 bilhões com feriados no PR

Excesso de feriados atrapalha o varejo, diz federação (foto: Franklin de Freitas)

Segundo estimativa da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), os feriados de 2017 podem resultar numa perda de faturamento ao comércio do Paraná de R$ 13,7 bilhões. Em comparação com 2016, são quase R$ 2,5 bilhões a mais, o mesmo que 36%. Ao todo serão dez feriados ou pontos facultativos nacionais, sendo que neste ano serão mais feriados que devem facilitar as chamadas "emendas", quando caem em dias próximos ao final de semana e permitem que muita gente tenha mais dias de folga.

O assessor econômico da Faciap, Arthur Igreja, também acredita que este não é o momento ideal para tantos feriados. “Tudo o que estamos precisando é de retomada da economia. E com tantos dias de folga, a economia se mexe menos”, diz ele.

Para o diretor comercial da Faciap, Edson Araújo Filho, ainda assim, o comércio espera ter um ano melhor. “Considerando que este é um ano em que o comércio espera recuperar-se do fraco desempenho de 2016, o número de feriados durante a semana frustra, em partes, essa expectativa. Mas acreditamos que, mesmo assim, conseguiremos bons resultados”.