Clube descarta vender joia e 'queimar etapas' diante de assédio europeu

VINICIUS CASTRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo não se intimida com o assédio de poderosos clubes da Europa em cima do garoto Vinicius Júnior. Destaque da Copinha, o jovem de 16 anos atrai olhares de Barcelona, Manchester United, Manchester City, Chelsea e Arsenal. Ele é observado há algum tempo por conta da presença constante em seleções de base, mas as últimas apresentações movimentaram os bastidores. Nada, porém, que mude os planos do clube carioca. A principal joia do Ninho do Urubu começará a treinar em breve entre os profissionais, provavelmente após a disputa do Sul-Americano sub-17. E, mesmo diante do interesse europeu, o Flamengo descarta negociá-lo, assim como não pretende "queimar etapas" no processo de integração ao elenco principal. "Não temos interesse em negociar o atleta", sentenciou o vice-presidente de futebol, Flávio Godinho. "Precisamos lapidar o Vinicius Júnior e outras promessas. A prática indica que a transição adequada para os profissionais é a fase mais delicada da preparação. Quantas promessas não vingaram nos profissionais, não só no Flamengo, mas em outros clubes? O nosso projeto 'Pratas do Ninho' visa mitigar os riscos na projetada transição", completou o dirigente. Vinicius Júnior é tratado como um autêntico tesouro do clube. O atacante tem uma multa rescisória de 30 milhões de euros - pouco mais de R$ 100 milhões. O Flamengo, inclusive, não descarta aumentar o valor em um possível novo contrato. O objetivo é transformar a promessa em realidade e perdê-la apenas na ocasião ideal. O gerente de futebol Mozer chegou ao clube com 15 anos de idade. Ele reconhece no jovem um diamante e enumerou qualidades que podem fazê-lo brilhar no futebol e fugir do grupo de promessas que não vingaram. "É fundamental o cuidado com as novas pérolas para que possamos usufruir dos grandes jogadores aqui em cima. O Vinicius tem atitude, um talento inegável. É um garoto tranquilo e de pé no chão. Está despontando com mérito e fruto do trabalho executado na base. Esse cuidado o Flamengo terá. Necessitamos disso para não perder os diamantes, algo que aconteceu muito no passado. Lutamos por esse orgulho do craque feito em casa", afirmou o ídolo rubro-negro. Uma negociação precoce é vista como inviável pelo departamento de futebol mesmo com a superexposição. Antes de tudo, o Flamengo deseja lucrar em campo com o talento de Vinicius Júnior. Se tudo correr como o clube espera, uma venda com tamanha expressão será inevitável. A meta do Rubro-negro com o atacante é trabalhar de forma correta para cumprir as etapas e garantir lucro em todas as frentes. O futuro dirá.