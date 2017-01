Viagem musical no Sheridan

Dos anos 60 até hits atuais, o fim de semana do Sheridan's Irish Pub conta com grandes sucessos do rock. A programação começa hoje com a banda Rock Balboa, com um repertório que relembra nomes como Elvis, Roy Orbison e Lynyrd Skynyrd, entre outros. Em seguida, a noite recebe Delorean, com sua viagem musical orquestrada pelos hits das décadas de 80, 90 e 2000. Em seus shows é possível curtir trilhas de filmes, como Flashdance. O Sheridan's abre às 19 horas, com shows a partir das 20h30.