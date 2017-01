Fim de semana de muitas nuvens

O fim de semana deve ser de muitas nuvens em Curitiba e região e também no Litoral. Segundo previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), pode chover na tarde de hoje na Capital. A mesma previsão serve para amanhã e o domingo. Hoje e amanhã, as temperaturas mínimas ficam mais baixas que nos últimos dias — variando entre 13 e 14 graus.

Ontem, voltou a chover forte no Litoral, e alguns balneários sofreram com alagamentos. Em Pontal do Sul, segundo o Simepar, choveu 196 mm entre as 6 e 15 horas. A chuva intensa também provocou estrados em Matinhos e Guaratuba. No domingo pode voltar a chover forte na região, também segundo a previsão.