Destaques da programação (de 21 a 27 de janeiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 21 Globo, 0h45. (madrugada de sábado para domingo) A SAGA CREPÚSCULO: AMANHECER - PARTE 2 Título original: The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 Produção: EUA, 2012 Direção: Bill Condon Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Dakota Fanning, Anna Kendrick Após dar à luz a Renesmee, Bella desperta já como vampira. Ela descobre que Jake, seu melhor amigo, desenvolveu um profundo sentimento pela filha e passa a acompanhar seu rápido desenvolvimento. Paralelamente, Aro elabora um plano para ter a garota em seu poder, por causa dos dons especiais que ela possui. - DOMINGO, 22 Globo, 23h13. AS BEM-ARMADAS Título original: The Heat Produção: EUA, 2013 Direção: Paul Feig Elenco: Demian Bichir, Sandra Bullock, Jane Curtin, Melissa McCarthy, Michael Rapaport Ashburn é uma agente especial do FBI extremamente competente, apesar de ser mal vista pelos colegas de trabalho por ser arrogante e antipática. De olho em uma promoção no trabalho, ela pede ao seu chefe que a encarregue da investigação de um poderoso traficante de drogas em Boston, cuja identidade é desconhecida. Entretanto, logo ao chegar, Ashburn decide interrogar um pequeno traficante preso por Mullins, uma desbocada policial local que não aceita ordens de ninguém. Não demora muito para que as duas batam de frente, mas elas precisam encontrar um meio de trabalhar juntas. - SEGUNDA, 23 Globo, 22h41. THOR: O MUNDO SOMBRIO Título original: Thor: The Dark World Produção: EUA, 2013 Direção: Alan Taylor Elenco: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Christop Eccleston, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Enquanto Thor liderava as últimas batalhas para conquistar a paz entre os nove reinos, o maldito elfo negro Malekith acordava de um longo sono, sedento de vingança e louco para levar todos para a escuridão eterna. Alertado do perigo por Odin , o herói precisa contar com a ajuda dos companheiros Volstagg, Sif, entre outros, e até de seu irmão, o traiçoeiro Loki, em um plano audacioso para salvar o universo do grande mal. Mas os caminhos de Thor e da amada Jane Foster se cruzam novamente e, dessa vez, a vida dela está realmente em perigo. - TERÇA, 24 Globo, 15h15. AS CRÔNICAS DE SPIDERWICK Título original: Spiderwick Chronicles Produção: EUA, 2008 Direção: Mark Waters Elenco: Freddie Highmore, Mary-Louise Parker, Nick Nolte, Sarah Bolger Após a separação dos pais, os gêmeos Jared e Simon e sua irmã Mallory se mudam com a mãe para uma casa em ruinas. Por meio de um livro mágico, eles se vêem transportados para um mundo de fantásticas criaturas. - QUARTA, 25 Globo, 15h14 ALVIN E OS ESQUILOS Título original: Alvin and the Chipmunks Produção: EUA, 2007 Direção: Tim Hill Elenco: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson, Jane Lynch, Allison Karman Depois que seu pinheiro é transformado em Árvore de Natal, três esquilos falantes vão para a casa de Dave, um compositor sem sorte. A condição para ficarem morando lá é mostrar que são bons cantores. Dave cria uma canção que os transforma em um grande sucesso. Só que o estrelato sobe a cabeça dos esquilos, gerando problemas no relacionamento com Dave. - QUINTA, 26 Globo, 15h13 O FADA DO DENTE 2 Título original: Tooth Fairy 2 Produção: EUA, 2011 Direção: Alex Zamm Elenco: Larry the Cable Guy, David Mackey, Erin Beute, John Connon, Bob Lipka Determinado a reconquistar Brooke, o amor da sua vida, Larry Guthrie resolve se inscrever como voluntário no programa pós-escolar liderado pela amada. Mas, ao revelar para uma das crianças que fadas do dente não existem, Larry é condenado a se tornar uma fada cor de rosa. Assim, ele terá apenas dez dias para provar que a mágica realmente existe e impedir que Brooke se case com o homem errado. - SEXTA, 27 Globo, 15h17 MIB - HOMENS DE PRETO 3 Título original: Men in Black 3 Produção: EUA, 2012 Direção: Barry Sonnenfeld Elenco: Tommy Lee Jones, Will Smith, Jemaine Clement O agente J viaja no tempo para impedir os planos de Boris, um alienígena que escapou de uma prisão lunar de segurança máxima e assassinou o agente K. Ao voltar no tempo, J conhece o jovem agente K e logo descobre um grande segredo do colega. Juntos, eles irão lutar para deter o perigoso assassino de uma vez por todas.