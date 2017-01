Mocidade, Camisa e Império fazem ensaio no Anhembi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os desfiles no Sambódromo do Anhembi, na zona norte, ainda não começaram, mas já é Carnaval em São Paulo. Isso porque, desde dezembro, as escolas de samba realizam os ensaios técnicos no Anhembi. Programados para acontecer até o dia 17 de fevereiro, uma semana antes do Carnaval, essa é a oportunidade para os foliões acompanharem sua agremiação sem gastar nada. Neste fim de semana escolas de samba dos Grupos Especiais e de Acesso realizam seus ensaios. A Unidos do Peruche abre alas às 18h30 deste sábado (21). No domingo (22) é a vez da Império de Casa Verde, às 20h. A programação inclui ao menos 62 ensaios, divididos entre as 22 afiliadas a Liga. O cronograma completo pode ser conferido no site da Liga Independente das Escolas de Samba (http://www.ligasp.com.br/liga/?page_id=6386). Para assistir os desfiles oficiais, o público deve comprar os ingressos no site da Liga ou no novo ponto de venda, na estação São Bento do Metrô. Os ingressos variam de R$ 30 a R$190 (arquibancada) e de R$ 60 a R$ 550 (para cadeiras e mesas de pista). O desfile das agremiações campeãs será no dia 3 de março -confira abaixo a ordem dos desfiles. CONFIRA A ORDEM DO DESFILE DO CARNAVAL 2017: Sexta-feira (24 de fevereiro) - Grupo Especial 1. Tom Maior 2. Mocidade Alegre 3. Unidos de Vila Maria 4. Acadêmicos do Tatuapé 5. Gaviões da Fiel 6. Acadêmicos do Tucuruvi 7. Águia de Ouro Sábado (25 de fevereiro) - Grupo Especial 1. Mancha Verde 2. Unidos do Peruche 3. Império de Casa Verde 4. Dragões da Real 5. Vai-Vai 6. Nenê de Vila Matilde 7. Rosas de Ouro Domingo (26 de fevereiro) - Grupo de Acesso 1. Estrela do Terceiro Milênio 2. Leandro de Itaquera 3. Camisa Verde e Branco 4. Independente Tricolor 5. X-9 Paulistana 6. Imperador do Ipiranga 7. Colorado do Brás 8. Pérola Negra