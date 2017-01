Por medo, Sérgio Cabral deixa de tomar banho em Bangu

(foto: Agência Brasil)

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral vive tempos realmente difíceis. Não bastasse estar preso, ainda estaria há dois dias sem tomar banho com medo de ser fisicamente molestado por outros presos do conjunto penitenciário de Bangu.

De acordo com o colunista Jorge Bastos Moreno, do jornal O Globo, Jorge Picciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio, visitou na última semana o ex-governador e o encontrou abatido e desesperado.

O colunista afirma ainda que Cabral teria pedido "pelo amor de Deus" para o Pezão mandar um caminhão-pipa ao presídio. "Quando tinha água em abundância, eu era festejado pelos outros presos", teria dito o ex-governador.