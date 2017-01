Terremoto forte atinge Papua-Nova Guiné; risco de tsunami é baixo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um terremoto forte, de magnitude 8,0 na escala Richter, atingiu a Papua-Nova Guiné no começo deste domingo (22). O epicentro foi registrado a 47 km a oeste da cidade de Arawa, na ilha de Bougainville. Devido à profundidade do abalo, cerca de 154 km abaixo da superfície, o risco de tsunami é baixo, informou a Reuters. O Serviço Geológico dos Estados Unidos tinha informado, a princípio, que o país vizinho da Austrália estaria sob alerta de tsunami, assim como as Ilhas Salomão, Nauru, Pohnpei, Kosrae, Vanuatu, Chuuk e Indonésia. O governo da Austrália e da Nova Zelândia informaram que, segundo suas análises de risco, não há perigo de tsunami em suas costas.