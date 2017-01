Mustang ganha visual mais agressivo

Mustang ficou mais esbelto O para-choque traseiro integra o escapamento O interior recebeu acabamento mais refinado

A Ford apresentou como será o Mustang 2018. Três anos após sua transformação em carro global, o superesportivo tem um visual ainda mais aerodinâmico na dianteira e na traseira. A performance será ampliada com os motores V8 e EcoBoost 2.3 turbo que foram revisados para oferecer mais potência. Outras novidades são a transmissão automática de 10 velocidades, a tecnologia de suspensão MagneRide e, no interior, o fenomenal painel digital configurável de 12,3 polegadas, a chegada ao Brasil deverá aconter no início de 2018.

O novo Mustang é o primeiro carro da Ford a ter painel de instrumentos digital totalmente configurável, com tela de 12,3 polegadas e três modos de personalização: normal, esporte e pista. O sistema, chamado Mustang MyMode, conta com função de memória para o motorista registrar suas configurações preferidas, incluindo ajustes da suspensão e da direção. O ronco do motor do novo Mustang também foi refinado e até esse som pode ser personalizado.

A versão GT oferece um sistema de válvula ativa de escape, opcional, que permite variar a potência sonora. A lista de tecnologias de assistência ao motorista cresceu, com sistemas de frenagem de emergência, alerta de distância, manutenção na faixa e alerta de fadiga. Há também novos recursos de conectividade: os sistemas Ford SYNC 3 e SYNC Connect permitem, entre outras funções, dar a partida, travar, destravar e localizar o veículo remotamente, junto com o aplicativo FordPass para smartphones.

O motor 2.3 EcoBoost de quatro cilindros, que já tinha desempenho superior ao do V6 3.7 anterior, ganha ainda mais torque em acelerações fortes com a tecnologia de “overboost” transitório da Ford. Já o lendário motor V8 5.0 da Ford foi totalmente reformulado, elevando a potência e o giro da versão GT. Esse aumento de potência foi conseguido com a primeira aplicação da nova injeção direta de alta pressão da Ford em um motor V8 da linha, combinando torque robusto em baixa rotação, mais potência em alto giro e economia de combustível.

A transmissão manual foi aprimorada para extrair o máximo desempenho de ambos os motores. Para o V8 ela foi totalmente redesenhada, incluindo dupla embreagem e um volante de massa dupla para aumentar o torque e uma modulação de embreagem mais eficiente. A nova transmissão automática de 10 velocidades, disponível nos dois motores, é outro grande avanço.

Com relação ampla, ela ajuda a entregar maior potência média em aceleração, melhorando a resposta e o desempenho. O novo Mustang ganhou um design mais atlético, refinado e aerodinâmico, com capô mais baixo e grade redesenhada. Pela primeira vez toda a linha terá luzes dianteiras de LED, incluindo luzes de assinatura, faróis alto e baixo, piscas e faróis de neblina.

A traseira também tem novas lanternas de LED, de aparência sofisticada, além de novo pára-choque e aerofólio. A chave também tem novo design o volante oferece aquecimento opcional.