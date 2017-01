Agora, Cauã Reymond está no Festival de Sundance, onde o filme Não Devore Meu Coração!, dirigido por Felipe Bragança e estrelado por ele, estreou ontem e está na mostra competitiva — e levou a filha Sofia na viagem. O longa também foi selecionado para o Festival de Berlim deste ano, e estará na Generation Competition.

O ator é também um dos produtores do filme Pedro, sobre Dom Pedro I, com direção de Laís Bodanzky, que deve ser filmado no segundo semestre deste ano. No longa, ele interpretará o próprio imperador do Brasil. “A gente vai dar a visão do português em relação a dom Pedro, porque eles têm um olhar muito mais rico se a gente comparar com o nosso, que é um olhar caricato”, diz. A produção deve virar também uma microssérie. E, certamente, mostrará Cauã Reymond em mais um momento de entrega a essa fome de interpretação.