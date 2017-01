Corinthians perde um dia da pré-temporada por mau tempo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians ainda enfrenta problemas para retornar ao Brasil depois de disputar a Florida Cup nos Estados Unidos. Com o mau tempo em Orlando, a delegação corintiana voltará nesta segunda-feira (23) em dois voos - um com escala em Nova York, que vai decolar às 18h (de Brasília), e outro com parada no Panamá. O elenco alvinegro desembarcaria em território brasileiro às 8h (de Brasília) desta segunda-feira.

Os atrasos do voo, dessa forma, fizeram o Corinthians perder um dia da pré-temporada. O retorno, agora, está previsto para a manhã desta terça-feira (24). A ideia inicial era dar folga aos jogadores na segunda e voltar aos trabalhos no CT Joaquim Grava justamente na terça, em dois períodos, a fim de se readequar ao fuso horário de três horas.

A nova programação ainda será decidida pela comissão técnica. O Corinthians, que se reapresentou dia 11, disputou dois jogos pela Florida Cup. Na última quarta-feira, o time enfrentou o Vasco pela semifinal. Depois de bater os cariocas por 4 a 1, a equipe paulista mediu forças com o São Paulo no sábado, perdendo nos pênaltis após um empate sem gols.

No dia 1º de fevereiro, quarta-feira, o Corinthians volta a campo para um amistoso com a Ferroviária. O jogo será às 21h45, em Itaquera. No dia 4, sábado, o time disputa sua primeira partida oficial de 2017, diante do São Bento, em Sorocaba, às 17h.