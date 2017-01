Expectativas favoráveis dos líderes industriais do Paraná

Além do privilégio de participar como Colunista deste conceituado Jornal e Portal de informações, sou consultor independente desde 1987 nas áreas de seleção de executivos e fusões & aquisições. Em 2001 transferi de São Paulo para Curitiba uma parte das operações da minha consultoria. Entre as entidades que firmei parceria, destaco a FIEP-Federação das Industrias do Paraná, com as principais linhas de pensamentos dos empresários industriais para 2017.

Sondagem realizada há 21 anos

Há vinte e uma edições, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná coloca à apreciação da comunidade empresarial e da sociedade os resultados da Sondagem Industrial, cujo conteúdo contempla a percepção dos industriais em relação aos temas suscitados no questionário por eles gentilmente preenchido. Vale a pena repetir que a Sondagem é parte dos processos de pesquisa sistemática realizados pela FIEP desde 1986, quando se iniciou a coleta de dados indiciadores do desempenho mensal da indústria paranaense; tal sucedeu exatamente quando o Governo da União lançara o primeiro experimento de estabilização da economia brasileira, o plano Cruzado.

O Empresariado Industrial Paranaense opinou positivamente

Para o ano de 2017, 55,11% dos respondentes se declararam otimistas; 21,51%, pessimistas; e 23,39% estão indefinidos. Entre os otimistas, os que têm expectativa favorável para 2017 indicam que farão novos investimentos (34,46%); estimam que haverá aumento das vendas (46,05%) e aumento do emprego (19,49%). Quanto ao nível de emprego, os empresários demonstram-se mais céticos. Estes resultados levam a crer na continuidade do processo de transformação estrutural da indústria, diante da necessidade de incorporar novos padrões tecnológicos e uma cultura de competitividade crescente.

Estratégia de maior importância para 2017

A estratégia de maior importância a ser adotada pelas indústrias paranaenses para 2017 é o ‘desenvolvimento de negócios’ (58,87%). Seguem, a ‘satisfação do cliente’ (58,06%), a ‘pesquisa, desenvolvimento e inovação de produto’ (33,60%), a ‘flexibilidade para incorporar novos produtos à linha’ (30,11%), a ‘satisfação dos funcionários’ (25,27%), o ‘desenvolvimento de funcionários’ (21,77%) e a ‘responsabilidade social’ (16,67%).

Para onde irão os investimentos

Os investimentos a serem realizados pelas empresas paranaenses se destinam à ‘Melhoria de Processo’ (43,28%); ao ‘Desenvolvimento de Produtos’ (38,17%); ao incremento da ‘Produtividade’ (também 38,17%); à ‘Modernização Tecnológica’ (29,03%).

Origem dos recursos para investimentos em 2017

As fontes dos novos investimentos se concentram principalmente em: Recursos Próprios (71,77%), Linhas de Crédito Governamental (24,19%), Linhas de Crédito Privado Nacional (19,35%), Recursos Internacionais (2,42%), Joint-Ventures (1,08%) Emissão de ações (0,27%).

Mais informações: www.fiepr.org.br

CURTAS

* Livro: “Empresários no divã”.Para o autor desta obra, existe uma raiz profunda que origina todos esses problemas. Ela não está na empresa em si, mas na mente dos empresários, na sua psique, determinando suas atitudes. E é possível resolvê-los entendendo o mosaico de aspectos psicológicos e psicanalíticos que compõem o dono de negócio e solucionando seus conflitos internos. Dessa maneira, sua empresa e seus negócios vão poder crescer e deslanchar.Autor Luiz Fernando Garcia. Editora Gente.

* Setcepar recebe dia 25 de janeiro (quarta-feira) 8h00 a jornalista Adriane Werner em palestra sobre “Comunicação hoje!”, com experiência de mais de 20 anos em produção, edição e apresentação de programas em televisão e rádio. Ministra cursos e treinamentos sobre diversos temas ligados à comunicação. Inscrições: treinamento@setcepar.com.br Investimento: Duas caixas de lápis de cor). Local: Setcepar - Rua: almirante Gonçalves, 1966 Rebouças - Curitiba/PR

FRASE:

“A confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. O segundo é poder confiar em quem trabalha com você.” (Ralph Waldo Emerson)

www.hamiltonfonseca.com.br