Números mostram desigualdade na Previdência no Paraná

Nesta terça-feira (24) é comemorado o Dia Nacional dos Aposentados e também o Dia da Previdência Social. A previdência social é o dinheiro pago ao beneficiário depois de anos de contribuição ao sistema, mas está longe de ser igualitário, como revela o Boletim Estatístico Regional da Previdência Social (Berps), divulgado trimestralmente pelo Ministério da Previdência Social.

Os dados de setembro do ano passado, os últimos disponíveis, revelam que o Paraná emitiu um total de 1,92 milhão de benefícios, no valor de R$ 2,1 bilhão. A esmagadora maioria (67,2%) recebe, no máximo, o piso previdenciário (então de R$ 880). No entanto, um grupo de 180 pessoas, o equivalente a 0,01% dos beneficiários, chega a receber entre R$ 6.160 e R$ 44 mil com o benefício.

Outro problema fica evidente quando se analisam os dados de aposentadoria por espécie. No Paraná, 52,9% das aposentadorias concedidas até setembro do ano passado foram por idade, 16,2% por invalidez e 30,9%, por tempo de contribuição.

O que acontece é que os segmentos de renda mais alta conseguem entrar e permanecer no mercado de trabalho formal, com carteira assinada, e por isso se aposentam por tempo de contribuição, ou seja, retiram mais cedo a aposentadoria e com um rendimento maior (média de R$ 1.681,10 no Paraná). Já os trabalhadores que não conseguem se colocar no mercado formal por muito tempo acabam se aposentando por idade e com um benefício bem menor (média de R$ 899,41, abaixo dos R$ 1088,70 para aqueles que se aposentam por invalidez).

Projeto de reforma é polêmico

A data comemorada hoje ganhou relevância ímpar por questões conjecturais. É que no final do ano passado o Governo Federal encaminhou à Câmara dos Deputados PEC 287/16, a proposta de reforma da Previdência, que estipula a idade mínima de aposentadoria aos 65 anos para homens e mulheres, sendo obrigatório ainda pelo menos 25 anos de contribuição.

De acordo com o governo Temer, sem a reforma o sistema “não fica de pé”. Diante da urgência do assunto, a expectativa é que a matéria seja votada ainda no primeiro semestre deste ano. Mas a proposta está longe de ser unanimidade. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) indica que 47% dos brasileiros reprovam a reforma da previdência e apenas 20% são a favor da medida.