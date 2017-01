Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 2 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4292 da Quina, sorteadas nesta segunda-feira (23) em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 2 milhões. A quadra teve 52 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 7.096,04. No terno, houve 4.481 ganhadores, que receberão cada um R$ 123,82. Outros 106.281 ganharão R$ 2,87 por terem acertado duas dezenas. Os números sorteados foram: 19, 41, 67, 74, 79.

LOTOFÁCIL

Duas apostas acertaram os 15 números do concurso 1465 da Lotofácil e levaram para casa R$ 881.947,85. Os números sorteados foram: 02, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Confira o rateio: 15 acertos -2 apostas ganhadoras, R$ 881.947,85 14 acertos - 336 apostas ganhadoras, R$ 1.615,29 13 acertos - 13.305 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 170.497 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 931.139 apostas ganhadoras, R$ 4,00