Comitê do Senado aprova indicado por Trump para secretário de Estado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Comitê de Relações Exteriores do Senado americano aprovou nesta segunda-feira (23) o nome de Rex Tillerson, ex-presidente da Exxon Mobil, para o cargo de secretário de Estado do governo do presidente Donald Trump. A aprovação ocorreu por margem estreita: 11 votos a 10, com os republicanos do comitê aprovando Tillerson e os democratas se opondo à nomeação. A aprovação dele era dada como incerta no comitê. Ao ser sabatinado, Tillerson foi criticado por membros do Partido Republicano por seus laços com o governo da Rússia. Entre outros republicanos, o senador Marco Rubio, da Flórida, ameaçava votar contra a indicação de Tillerson. Tillerson deverá ser confirmado para o cargo em votação entre os 100 membros do Senado, onde os republicanos têm maioria com 52 lugares. Embora não tenham congressistas o suficiente para bloquear uma indicação, democratas têm resistido e tentado atrasar as confirmações, atraindo críticas do governo de Trump. Na segunda, o Senado aprovou o nome de Mike Pompeo, deputado republicano do Kansas, para chefiar da CIA (Agência Central de Inteligência).