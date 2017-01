Novidades a cada semana. Agora tem o navio pirata

Navio pirata de 20 metros fica no Palladium Curitiba até o dia 26 de março (foto: Franklin de Freitas)

As férias em Curitiba são, tradicionalmente, recheadas de atrações. A cada semana, a criançada tem uma novidade. Nesta semana, é a vez da chegada de um navio pirata. O Palladium Curitiba recebe uma atração inédita para crianças e adultos — um Navio Pirata de três andares com 20 metros de comprimento e 17 metros de altura desenvolvido especialmente para os shoppings do Grupo Tacla. O Navio Pirata ocupa toda a praça de eventos do shopping, com atores vestidos como piratas e um capitão para deixar a brincadeira ainda mais real.

As crianças e adultos que quiserem embarcar nesta brincadeira contarão com atividades recreativas durante o período que estiverem no navio, e ainda descobrirão a história das caravelas Nina, Pinta e Santa Maria, comandadas por Cristóvão Colombo há mais de quinhentos anos.

“A proposta do Palladium Curitiba é trazer diversão e educação para crianças e adultos, em uma caça ao tesouro com muita história e informação. Os atores que interpretam os piratas e o capitão foram especialmente preparados para interagir com os participantes, proporcionando a todos o máximo de conhecimento sobre a história dos piratas e das grandes navegações, será como uma viagem no tempo”, conta Maria Aparecida de Oliveira, gerente de marketing do shopping.

A atração fica no Palladium até o dia 26 de março. Mas para embarcar, o ingresso custa R$ 20 e as crianças que voltarem pela segunda ou terceira vez pagarão R$ 15.

Outros — Na próxima sexta-feira, em frente ao Farol do Saber Herbert José de Souza, no bairro Uberaba (R. Atílio Piotto), acontece uma ação para tirar a criançada de casa e levar a elas diversão nas férias, por meio de diversas ações interativas e distribuição de brindes.

O evento9 vai das 12 às 16 horas e conta com a distribuição de pipoca e algodão-doce, brinquedos infláveis, piscinas de bolinha, camas elásticas e diversos brindes surpresa. As brincadeiras são para crianças com até 12 anos, mas a diversão é garantida pra todo mundo.

Arena Digital — A partir do dia 30 de janeiro, crianças de 4 a 12 anos poderão participar de uma programação especial de férias no FTD Digital Arena (na PUCPR), com atividades que estimulam a criatividade e a imaginação de maneira divertida e interativa. O planetário digital apresentará a peça teatral “Norman, Comedor de Livros”.

Rápida

Minigolfe

O golfe é a atração para a família no ParkShoppingBarigüi. O shopping abriu a tradicional pista e marca o início do calendário de grandes eventos programados para 2017. O campo de minigolfe, instalado na praça central do ParkShoppingBarigüi, contém onze pistas, sendo uma inicial de treinamento, nove dentro do circuito e uma pista-bônus “Hole in one”. A atração é permitida para crianças a partir de quatro anos e não há limite de idade. A volta completa do circuito de minigolfe custa R$ 20, por pessoa.