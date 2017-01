Royal Golf sediará em fevereiro o primeiro torneio do ano válido para o ranking da FPCG

No mês de fevereiro acontece o 13º OPEN ROYAL GOLF, sendo este o primeiro torneio válido para o ranking da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe do ano de 2017. A competição será nos dias 11 e 12 e o treino no dia 10 no Royal Golf Residence, em Londrina.

As modalidades serão stroke play e stableford, em 36 buracos. A confraternização esta garantida com a programação social que o clube esta preparando. Tendo no caso, nos dois dias de torneio, café da manhã, bem como um jantar (1º dia) e coquetel de encerramento (2º dia), momento em que também serão entregues os prêmios aos vencedores.

Os interessados em participar deverão ficar atentos ao limite de vagas (81 jogadores) por ordem de inscrição e pagamento, como também o prazo de inscrição, que é o dia 8 de fevereiro até às 17h ou até preencher o número de vagas. As mesmas têm o custo de R$ 250,00 para o masculino; R$ 200,00 para o feminino e R$ 100,00 para os juvenis. Garanta a sua vaga! Preenchendo a ficha de inscrição, enviando ao clube para o email: Diogo@dsicomunicacao.com.br, junto com o comprovante de depósito.

Para maiores informações: (43) 3328-4030 DSI Comunicação | (43) 99156-3750 Diogo | (43) 99905-3644 Marcos Silva.

Sábado animado no Las Palmas Golf & Country Club

O Las Palmas Golf & Country Club realizou no último sábado, dia 21 de janeiro, com o apoio do Dr. Antenor Neves, o seu torneio mensal de golfe. A disputa contou com 68 golfistas, na modalidade dupla scramble.

A dupla campeã no Gross foi a dos golfistas Diego Veiga e Rodolfo Pinto Filho. O 1º lugar net ficou com a dupla Geraldo Carvalho e José Benedito Carvalho, o 2º lugar foi para os golfistas Daniel Klos e Maicon Dione Godoi. Já a dupla Adriano Buhrer e Marcos Wilson, ficaram com o 3º lugar.

O Clube também distribuiu prêmios especiais para o melhor: Longest Drive – Adriano Buhrer; Near Pin – Rodolfo Pinto Filho e Longest Putter – Geraldo Carvalho.

A cerimônia de encerramento foi marcada com a entrega dos troféus, com um delicioso almoço e sorteios de diversos brindes aos participantes.

Joaquin Fabeiro vence 5º Aberto de Verão

O Costão Golf Club realizou no último final de semana, dias 21 e 22 de janeiro, seu 5º Aberto de Verão. Foram 35 atletas em campo disputando na modalidade stroke play.

O grande campeão foi o golfista Joaquin Fabeiro que liderou a disputa de ponta a ponta, totalizando 158 gross.

Com índex até 14 (M1 e M2), o 1º lugar ficou com Fernadez Sacon que finalizou com 152 net, mesma pontuação do 2º colocado, Tommer Koteck. O 3º lugar foi para Luiz Soutes com 161 net.

Rodrigo Navarrete venceu a categoria com índex de 14,1 a 22,1 (M3) com 153 net, o 2º colocado, que terminou com a mesma pontuação do líder foi Edson Makowiecky, seguido por André Pessoa com 157 net.

Na categoria com índex de 22,2 a 32,9 (M4) o campeão foi Richard Lambert com 138 net. O 2º lugar foi para o golfista David Tourinho com 139 net, já o 3º lugar ficou com Lídio Duarte com 141 net.

Os resultados gerais da disputa podem ser consultados no site da Federação: www.fpcg.com.br.