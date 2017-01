Ford GT é o novo recordista de velocidade da marca, 347 km/h

O motor V6 de 3.5 litros tem 650 cv (foto: Divulgação)

O novo Ford GT tornou-se o veículo de série mais rápido já produzido pela marca, com a velocidade máxima de 347 km/h (ou 216 milhas por hora). Combinando motor EcoBoost de mais de 650 cv, excelente relação peso-potência, sistema avançado de suspensão ativa e uma impressionante eficiência aerodinâmica, o supercarro honra a tradição da linha nas pistas.

Com 656 cv e torque de 76 kgfm, o novo motor V6 de 3.5 litros da Ford é o mais potente já produzido na linha EcoBoost. Ele opera com ampla faixa de potência e gera 90% do torque máximo a 3.500 rpm.

O peso seco do Ford GT chega a 1.360 kg, o que o coloca entre seus dois principais concorrentes, a McLaren 675LT e a Ferrari 488. A sua relação peso-potência é de 2,17 kg/cv.

Os sistemas de dinâmica ativa, tanto na suspensão como na aerodinâmica, são projetados para o carro ter ótima força descendente, de arrasto e estabilidade em qualquer velocidade, ganhando uma configuração mais rápida com pilotos de qualquer nível de habilidade.

Com vitórias em Le Mans e outras pistas do Campeonato Mundial de Endurance e IMSA na última temporada, o Ford GT já provou sua força. O modelo de série compartilha muitos aspectos com a versão de competição, que conta com recursos avançados de aerodinâmica e suspensão.