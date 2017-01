Não deu Sisu, Fies ou ProUni? Ainda dá para financiar

Estudante pode recorrer a outros meios para estudar (foto: Divulgação)

O início de ano é sempre de muita expectativa para os estudantes que aguardam os resultados dos vestibulares das universidades públicas — e gratuitas —, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e dos programas que oferecem vagas nas instituições públicas, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que teve o resultado divulgado ontem. Quem não conseguir o ingresso nestas universidades, pode recorrer ao financiamento federal, como o Fies, ou o Programa Universidade para Todos (ProUni), que abre vagas em instituições particulares.

Mas, se nenhuma destas oportunidades der resultado, ainda há uma alternativa. O financiamento ofertado pelas próprias universidades privadas ou por programas sociais. Hoje, por exemplo, é o último dia do 3º Feirão On-line Juro Zero do Pravaler, em que mais de 130 universidades de todo o Brasil oferecem crédito universitário a juro zero. Quem contratar o Pravaler no período pagará a primeira mensalidade só depois do Carnaval.

Para participar do Feirão basta acessar o site jurozeropravaler.com.br, simular o crédito, iniciar o processo de contratação e aguardar a análise de crédito do programa – tudo online. Veja todas as universidades participantes do feirão em: http://www.jurozeropravaler.com.br/

Educa Mais — O Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país, está selecionando estudantes que não podem pagar 100% da mensalidade nas instituições de ensino particulares, para beneficiá-los com bolsas de estudo de até 70% de desconto.

O programa conta com a adesão de mais de 15 mil instituições parceiras e inscreve estudantes de todas as regiões do país. Ao todo no estado do Paraná, são 31.770 mil bolsas de estudo para 2017.1. Em Curitiba, as oportunidades são para Graduação, Pós-Graduação, Educação Básica, Cursos Técnicos, Idiomas, Preparatório para Concursos, Cursos Profissionalizantes, EJA - Educação para Jovens e Adultos e Pré-Vestibular/Enem. Para se candidatar é preciso realizar a inscrição, por meio do site: www.educamaisbrasil.com.br