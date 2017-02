Divisão em partes iguais

A partir dos jogos desta quarta-feira, Botafogo e Colo Colo, Atlético Paranaense e Millonarios, os canais SporTV e Fox Sports passam a dividir em partes iguais, 50% para cada um, os jogos da Libertadores da América e Copa do Brasil. No sistema fechado, todas as partidas que na sequência irão envolver outros brasileiros, como Palmeiras, Chapecoense, Flamengo, Santos e Atlético Mineiro, assim como as desta noite, serão exclusivas de uma ou de outra. As duas emissoras, diante deste novo acordo, serão aquelas como o maior volume de transmissões de equipes brasileiras no prime time ao longo deste ano. Importante salientar que a Libertadores irá se desenvolver ao longo de toda a temporada, iniciando-se hoje e terminando só em novembro, e de acordo com as novas regras até com a possibilidade de reunir dois brasileiros na sua final. Na TV aberta, como já acontece há muito tempo, a Globo continuará fazendo os jogos das quartas-feiras.

TV Tudo

Passo atrás

De se lamentar, para os assinantes da Sky, que este novo acordo passe a vigorar, a partir do dia em que esta operadora deixa de contar com os canais da Fox no seu cardápio. É de se esperar, via 0800, um a reação natural dos seus assinantes.

Negociações a parte

Aliás, é bem o caso de perguntar: até que ponto o assinante de uma operadora qualquer pode ser privado, de um momento para o outro, de receber este ou aquele canal? O que ele, em particular, tem a ver com a falta de entendimento entre as partes?

Globo/Paulo Belote



Megahair

A caracterização para “Novo Mundo”, próxima novela das 18h da Globo, deixou Giulia Buscacio bem diferente da Olívia de “Velho Chico”. Na novela que substituirá “Sol Nascente”, ela interpreta Jacira, uma índia guerreira que vai se interessar por Joaquim (Chay Suede). Para a personagem, Giulia teve que alongar (e muito) os fios do cabelo.

Em vias de

A Record está em avançadas negociações para a compra de um imóvel em Botafogo, que vindo a ser adquirido funcionará como base do seu jornalismo no centro do Rio. Local também considerado ideal para tornar possível a construção de um estúdio panorâmico.

Bola cantada

O repórter Bruno Laurence, neste começo de semana, foi recebido por Márcio Moron no Fox Sports. Aquilo que se imaginava, desde a sua saída da Globo como caminho natural, parece que está em vias de se confirmar.

Nova preocupação

A direção da Record, sabendo da escassez do seu arquivo, trabalha com prazo de validade bem definido, para reprise de novelas na faixa da tarde. A ideia é, desde já, trabalhar no projeto de um novo programa diário, para ser exibido imediatamente após o “Balanço Geral”. Ainda para este ano.

Nova chance

Geovanna Tominaga ganha uma nova oportunidade nas novelas da Globo, agora em “Sol Nascente” no papel de uma guia que levará turistas para conhecer a galeria de artes de Yumi (Jacqueline Sato). E irá se encantar com as peças feitas por ela e por Tiago (Marcello Melo Jr.).

Temer do Tom

Tom Cavalcante está de volta às gravações do “Multi Tom”, para sua terceira temporada no Multishow. Uma das novidades de agora será o “presidente Michel Temer” recebendo ministros e demais políticos em seu gabinete.

Fuja dessa

A Bandeirantes informa que não tem nenhum tipo de relacionamento com a “Academia de Estrelas”, que se anuncia como curso preparatório para atores, e vinha fazendo uso do seu logo numa rede social. O departamento jurídico da emissora inclusive entrou em ação, após uma série de alertas da sua Central de Atendimento ao Telespectador.

Super Bowl - 1

A ESPN terá duas equipes escaladas para a 51ª edição do Super Bowl, domingo às 21h(Brasília), jogo entre New England Patriots e Atlanta Falcons. Na TV, a transmissão será de Everaldo Marques e Paulo Antunes. E pelo quarto ano consecutivo, o Super Bowl também estará em cinemas de todo o Brasil, para mais de 50 salas, com narração de Rômulo Mendonça e comentários de Paulo Mancha.

Super Bowl – 2

Apesar de não transmitir, o SporTV vai cobrir o Super Bowl, movimentando a partir desta quinta-feira os repórteres Joanna de Assis, David Presas e Luiz Carlos Novaes nos EUA, em um trabalho compartilhado com a Globo.

Bate – Rebate

Que ninguém se surpreenda caso a Globo decida lançar apenas em 2018 a série “Brasil a Bordo”, de Miguel Falabella, com gravações bem adiantadas...

...Para o elenco, isso já é “uma certeza”, por entender que não “há clima” para colocar no ar uma série de comédia sobre empresa aérea falida...

...Aliás, dizem até que a entrada do Falabella na próxima temporada da “Escolinha” já foi para colocar panos quentes nessa situação.

Na próxima semana, em São Paulo, começam as gravações da quarta temporada do “Masterchef” com participantes amadores...

...Como de costume, início em externa, para definir os participantes, movimentando Ana Paula Padrão e os jurados.

“Ribeirão do Tempo”, novela de Marcílio Moraes, volta em fevereiro à grade da Record...

...Já, em março, acontecerá o lançamento do filme “O Crime da Gávea”, também do Marcílio.

Audiência de “A Lei do Amor” observa crescimento nas principais praças do país...

...Em tempo: Ariane Botelho, a Aline, volta às gravações da novela na próxima semana.

Não é estranho o “Pânico” contratar um novo diretor, Marcelo Nascimento, e manter o antigo, Alan Rapp, no mesmo metro quadrado?

C´est fini

“Skate na Alma” é a nova série do “Esporte Espetacular” na Globo que estreia neste domingo. À frente, Bob Burnquist, maior vencedor da história do “X Games”, com 30 medalhas, que irá entrevistar grandes nomes desse esporte. No primeiro episódio, ele conversa com Tony Hawk, especialista na modalidade vertical.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!