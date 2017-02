Quem está à procura de um emprego e, depois de várias tentativas frustradas, consegue agendar uma entrevista de emprego precisa se preparar para participar de mais esta etapa.



E a preparação incluiu desde a escolha da roupa adequada, a busca de conhecimentos sobre a empresa na qual foi agendada a entrevista e até mesmo informações sobre o cargo que irá concorrer. Uma dica para obter estas informações básicas é ligar para a empresa e solicitar algumas informações básica junto a secretária. A outra dica de ouro é sobre o que não falar de modo algum ao entrevistador, segundo a supervisora de Assessoria de Carreira da Catho, Larissa Meiglin.

15 RESPOSTAS QUE PEGAM MAL NA HORA DA ENTREVISTA DE EMPREGO

1. “Sim”, “não”, “é”, “talvez” ou “aham”...

Respostas monossilábicas indicam que você queria estar em qualquer outro lugar, menos naquela entrevista.

2. “Tenho flexibilidade de horário, mas depende do salário”

Falar de dinheiro sempre é delicado, espere o tema vir à tona e não coloque uma condição atrelada a uma resposta.

3. “Tipo assim meo, tô muito afim deste emprego”

O selecionador não é seu amigo, então não é legal usar gírias na entrevista.

4. “Eu devo ser contratado, pois estou há mais de um ano desempregado e preciso muito de um emprego”

Na hora da entrevista, deixe o desabafo de lado e foque nos seus diferenciais, na sua força de vontade e no quanto você quer aquela oportunidade.

5. “Daqui a cinco anos eu quero ter ganhado na loteria e viver de renda”

Vamos falar sobre ‘ser engraçado’. Fazer piada na entrevista não rola, meu camarada! Senso de humor é ótimo e ajuda muito, mas de mãos dadas com o bom senso.

6. “Não, eu não gosto de trabalhar em equipe, mas precisa, né?”

Sim, você deve ser verdadeiro na entrevista, mas cuidado para não ser vítima do ‘sincericídio’.

7. “Estou procurando um novo emprego, pois eu detesto meu chefe atual”

Falar mal de antigos empregadores ou das empresas onde você trabalhou mancha a sua imagem. A ideia passada é: se ele fala mal da empresa atual, falará mal da minha também.

8. “Meu lema é: se quer bem feito, faça você mesmo”

Ih, rapaz, a arrogância apareceu nessa resposta e você voltou duas casas no jogo do processo seletivo. Seja modesto e evite jargões batidos.

9. “Referências minhas? Meu chefe me ama!”

Não tente inflar as respostas, caro amigo. Na maioria das vezes, dá ruim! Se você tem um bom relacionamento com seu antigo empregador diga que ele vai poder atestar o quanto você era um bom profissional, capaz e comprometido.

10. “Meu ponto a melhorar? Sou muito perfeccionista”

Essa até dói no ouvido do recrutador de tão batida que é. Uma boa dica é pensar em algo que é mesmo seu ponto fraco, mas que não é essencial para desenvolver o seu trabalho.

11. “Isso não é da sua conta”! (ou algo parecido com isso)

Algumas perguntas pessoais podem surgir. Esteja aberto para respondê-las e se achar muito invasiva, seja breve, mas não mande nada como “Não te interessa”!

12. “Difícil essa pergunta” ou “Nossa, não sei nem como começar a responder”

Às vezes uma pergunta pode te pegar de surpresa. A melhor dica mesmo é treinar suas respostas antes de ir para a entrevista.

13. Sim, meu nível de inglês é avançado”. Vamos fazer uma parte da entrevista em inglês, então? – “É... hum... cof cof”

Vender no currículo e na entrevista uma característica, uma qualificação ou um conhecimento que você não possui é um dos piores pecados que você pode cometer no processo seletivo.

14. “Desde quando eu tinha seis anos eu já sabia que queria ser arquiteto. Um dia meu pai me levou em tal lugar...” (dar muita volta para formular a resposta)

Evite fazer rodeios ou se prolongar muito para dar uma resposta. Seja objetivo a fim de ter tempo de detalhar sobre o que realmente interessa. Uma comunicação clara, concisa e direta é a melhor pedida.

15. Falar muito em ‘tecniquês’

Usar uma linguagem muito técnica e cheia de siglas soltas pode afastar o selecionador. Deixe para usar quando passar para a fase da sua área. Saber se adaptar aos diversos cenários da seleção é uma jogada muito inteligente.