Palestrante e consultor dá dicas sobre vendas industriais frente às turbulências

Após uma bem sucedida trajetória como empresário da indústria e executivo comercial do setor metal-mecânico de conceituados fabricantes de componentes automotivos, hoje, Jorge Lunardi dirige a própria consultoria especializada em apoiar dirigentes e gestores de vendas que pretendem se qualificar e ampliar as vendas. Além de ter participado do Sindimental-Sindicato das indústrias metal mecânicas do Paraná, o empresário decidiu pelo voo ‘solo’, onde utiliza o vasto conhecimento da indústria e articulação para movimentar as vendas no setor. Algumas dicas valiosas:

Perda de negócios por falta de maior visibilidade e exposição da marca

Quando a indústria é pressionada pela concorrência predatória ou melhor preparada, as empresas sofrem redução na sua rentabilidade. Em muitos casos, esta situação se apresenta mesmo com o crescimento das suas vendas. Além da competição, também contribuem para esta perda a perda de negócios: a inexistência de um projeto viável, a falta de visibilidade da marca, a centralização das decisões, a carência de treinamento, os ruídos na comunicação, a omissão dos colaboradores, as falhas de pós-venda, entre outros.

A responsabilidade de todos no negócio

Para a retomada dos melhores resultados, Lunardi recomenda que se desenvolva projetos de vendas em ambiente de gestão compartilhada, com ênfase nos objetivos, na missão, visão e valores do negócio, no relacionamento com o mercado, na inovação e, principalmente, no comprometimento de todos.

Prospecção e aproximação de clientes e fornecedores

Lunardi também se envolve com a assessoria para desenvolvimento de novos fornecedores, com sistemas certificados e localizados no Paraná, São Paulo e Santa Catarina, além de todo o Brasil e exterior.

Consultorias, cursos e palestras em temas relevantes

Integração das áreas que interferem nas relações com o cliente;Adequação dos objetivos ao potencial da empresa e da demanda;Planejamento e Política Integrada de vendas; Comunicação e Relacionamento com o mercado; Participação em eventos de negócios em feiras, missões rodadas; Pós-venda e recuperação de contratos de fornecimento.

Projetos multidisciplinares

Para atender eventuais necessidades dos seus clientes, Lunardi conta com o envolvimento de especialistas de outras disciplinas que facilitam na gestão do negócio: Comunicação e Assessoria de Imprensa - Gestão de Pessoas - Gestão da Qualidade – Apoio para auditoria e certificação - Seleção de Executivos. No magistério – Especialista em Gestão Estratégica Administrativa e Financeira, também atua como Professor convidado em cursos de Pós-graduação em faculdades locais. Na FIEP – é membro convidado dos grupos de trabalho do projeto Setores Portadores do Futuro para o Estado do Paraná (Rotas Estratégicas do Setor Metalmecânico e Automotivo). Mais Informações: www.jorgelunardi.com.br.

CURTAS

Integração de colaboradores no Setcepar. A Comissão Técnica de RH promove uma palestra sobre o primeiro processo interno dentro de uma empresa e como deve ser a integração entre os novos colaboradores. O evento ocorre no dia 15 de fevereiro, das 8h30 às 10h, na sede do Setcepar. Com o tema “Integração de novos colaboradores”, a palestra será ministrada pela economista Elenita Toledo, pós-graduada em gestão de Recursos Humanos e consultora de RH há 20 anos. Inscrições: lucia.fernandes@setcepar.com.br Telefone: 41 3014 5151.

Exemplo de superação: Jovem cego natural de Orleans realiza sonho de ser mecânicoLucas nasceu com essa deficiência, mas isso não o impediu de progredir e lutar por seus objetivos. O jovem Lucas Silva de 21 anos, natural de Orleans está realizando o sonho de ser mecânico, após o SENAI de Palhoça adaptar curso em manutenção automotiva para atender alunos cegos. Lucas nasceu com essa deficiência, mas isso não o impediu de progredir e lutar por seus objetivos.

FRASE

“A água inteira do mar não pode afundar um navio, a menos que ela invada o seu interior. Da mesma forma a negatividade do mundo não pode ter derrubar, a menos que você permita que ela permaneça dentro de você”.

Caio F. Abreu

