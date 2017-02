Paraná joga para acumular R$ 565 mil na Copa do Brasil

Wagner Lopes: ele já foi campeão da Copa do Brasil (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube joga contra o São Bento, nesta quarta-feira (dia 8) às 20h30 em Sorocaba (SP), pela primeira fase da Copa do Brasil 2017. A participação na competição pode ajudar a delicada situação financeira do clube, que passou a enfrentar atrasos nos salários em novembro de 2016.

Por estar na primeira fase, o Paraná recebe a cota de R$ 250 mil. Esse valor é pago para todas as equipes dessa fase, exceto Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Ponte Preta, Vasco, Internacional, Fluminense e Coritiba, que ganham R$ 500 mil. Outra quatro equipes (Sport, Vitória, Bahia e Avaí) levam R$ 440 mil.

Caso elimine o São Bento, o Paraná chega à segunda fase e recebe mais R$ 315 mil. Para se classificar, o time paranaense nem precisa marcar gol. A Copa do Brasil passa a ter novo regulamento em 2017. Os times melhores colocados no ranking da CBF jogam como visitantes nessa primeira fase, mas têm a vantagem do empate. Ou seja, o time da Vila Capanema pode acumular R$ 565 mil nesta quarta-feira mesmo sem a obrigação de marcar gols. As duas primeiras fases são disputadas em jogo único (sem a partida de volta).

Se passar pelo São Bento, o Paraná enfrenta o vencedor do duelo entre Sergipe x Bahia.

COPA DO BRASIL 2017

Cota de participação por fase

1ª fase: R$ 500 mil (1) / R$ 440 mil (2) / R$ 250 mil (3)

2ª fase: R$ 625 mil (1) / R$ 500 mil (2) / R$ 315 mil (3)

3ª fase: R$ 680 mil

4ª fase: R$ 750 mil

Oitavas: R$ 880 mil

Quartas: R$ 1 milhão

Semifinal: R$ 1,25 milhão

Vice: R$ 2 milhões

Campeão: R$ 6 milhões

Grupo 1: Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Ponte Preta, Vasco, Internacional, Fluminense e Coritiba

Grupo 2: Sport, Vitória, Bahia e Avaí

Grupo 3: demais clubes

Apesar da vantagem, o técnico do Paraná, Wagner Lopes, quer uma equipe buscando a vitória nos 90 minutos. “Você não pode ter medo de vencer. Eu sempre penso em buscar a vitória, em qualquer situação. Eu almejo que meu time jogue em casa ou fora da mesma maneira, com os mesmos conceitos. É uma coisa difícil, que demanda tempo, repetições e cobranças. A nossa cobrança interna é muito grande e nós queremos jogar fora de casa da forma como jogamos na Vila Capanema”, afirmou.

O treinador não divulgou a escalação. No entanto, tudo indica que usará boa parte dos titulares que enfrentaram o Cianorte, na última quarta-feira (dia 1º). “Não estamos priorizando competição. Mas, nosso planejamento é sempre contar com um time equilibrado e competitivo. Essa rotatividade visa exatamente não expor os jogadores a um desgaste excessivo neste início de temporada”, disse.

Wagner Lopes lembrou que já foi campeão da competição. “Eu tive a satisfação de ser campeão da Copa do Brasil em 2005, quando era auxiliar técnico do Paulista de Jundiaí. É uma grandeza que não dá para traduzir com palavras. Não só a parte de respeito nacional, mas também o lado financeiro, que é muito importante. Então para nós é um jogo muito significativo, que esperamos desde o primeiro dia de treinamento. Temos que saber duelar, saber a hora de cadenciar e de acelerar, fazer a nossa estratégia de uma maneria que a gente possa surpreender o adversário, mantendo uma base sólida”, explicou.

O adversário, o São Bento, é um time repleto de veteranos e figuras conhecidas do futebol paranaense.

SÃO BENTO x PARANÁ

São Bento: Rodrigo Viana; Régis Souza (Renan Mota), Pitty, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Bebeto, Fábio Bahia, Itaqui, Morais e Giovanni (Clébson); Ricardo Bueno (Magrão). Técnico: Paulo Roberto

Paraná: Léo; Diego Tavares, Airton, Eduardo Brock e Igor (Júnior); Gabriel Dias (Alex Santana) e Leandro Vilela; Vitor Feijão, Renatinho e Jonas Pessalli; Italo. Técnico: Wagner Lopes

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, quarta-feira às 20h30